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۲۸ فروردین ۱۳۸۷، ۱۴:۲۰

اولین طرح جامع توسعه مکانیزاسیون استان سمنان تهیه شد

سمنان - خبرگزاری مهر: معاون صنایع و توسعه روستایی سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان از تهیه اولین طرح جامع توسعه مکانیزاسیون استان سمنان خبر داد.

سیدهادی سیادت‌پور پیش از ظهر امروز در گفتگو با خبرنگاران در سمنان با بیان اینکه این طرح به وزرات جهاد کشاورزی ارائه شده است، گفت: این طرح به درخواست مشاور وزیر جهاد کشاورزی و توسط کارشناسان ادارات ستادی این سازمان و واحدهای تابعه تهیه شده است.

وی توسعه مکانیزاسیون در بخش‌های شیلات، جنگل و مرتع زراعت و باغبانی، امور دام و طیور را از اهداف این طرح عنوان کرد.

معاون صنایع و توسعه روستایی سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان خاطرنشان کرد: اجرای این طرح فناوری نوین موجود در جهان به بهره برداران معرفی و بهبود وضع مکانیزاسیون و تولید محصولات کشاورزی را به دنبال دارد.

کد مطلب 666742

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