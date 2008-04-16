نگران غرور بازیکنان تیم هستم / دیگر بازی نمی کنم

یحیی گل محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر، در مورد دیدار تیمش برابر شیرین فراز کرمانشاه گفت: شرایط تیم خوب است اما تنها نگرانی من از بابت غرور بازیکنان تیم است زیرا آنها پس از دو پیروزی اخیر، در روزهای گذشته با جدیت تمرین نکرده اند، موضوعی که نشان می دهد آنها شیرین فراز را دست کم گرفته اند.

وی با اشاره به اینکه در تمرینات باقیمانده تا دیدار با شیرین فراز برای برطرف شدن این مشکل با بازیکنان تیم صحبت می کند، ادامه داد: آنها فکر کرده اند با این دو پیروزی قهرمان شده اند. مطمئنا اگر با این تفکر برابر شیرین فراز به میدان بروند، نتیجه بدی را در این دیدار کسب می کنند.

سرمربی تیم فوتبال صباباتری تاکید کرد: شیرین فراز با تمام توان خود برای پیروزی برابر ما به میدان می آید تا سه امتیاز حساس این دیدار را بدست آورد که این موضوع سختی های پیروزی در این دیدار را برای ما بیشتر می کند.

گل محمدی با بیان اینکه به قهرمانی تیمش در لیگ فکر نمی کند، اضافه کرد: نمی خواهم در این روزها فشار روحی و روانی خاصی را روی بازیکنان تیم وارد کنم، به همین دلیل تنها از آنها خواسته ام در تمرینات با انگیزه و تلاش بیشتر شرکت کنند تا نتیجه مثبت آن را در مسابقات احساس کنند.

وی در مورد فشردگی مسابقات لیگ برتر خاطر نشان کرد: برگزاری دو دیدار در فاصله 3 تا 4 روز کار سختی است و تاثیر منفی روی تیم ها می گذارد اما چون این فشردگی برنامه برای همه تیم ها وجود دارد، کسی نباید به آن اعتراض کند.

سرمربی تیم فوتبال صباباتری در پایان گفت: در پایان فصل در خصوص تمدید قراردادم با مسئولان باشگاه صباباتری مذاکره می کنم اما اگر تصمیم بگیرم مربی شوم، دیگر به عنوان بازیکن برای صباباتری به میدان نمی روم.

دیدار تیم های فوتبال صباباتری تهران و شیرین فراز کرمانشاه در چارچوب هفته بیست و هشتم رقابت های فوتبال لیگ برتر ساعت 15:45 روز جمعه هفته جاری با قضاوت غلامرضا جباری در ورزشگاه درخشان رباط کریم برگزار می شود.