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۲۸ فروردین ۱۳۸۷، ۱۴:۳۶

لاوروف خبر داد:

بررسی مشوقهای جدید به ایران در نشست امروز شانگهای

بررسی مشوقهای جدید به ایران در نشست امروز شانگهای

وزیر امور خارجه روسیه اعلام کرد که نمایندگان گروه موسوم به 1+5 در نشست امروز خود در شانگهای درباره گامهای اقتصادی، امنیتی و فنی در جهت متقاعد کردن ایران برای از سرگیری گفتگوها بحث و گفتگو خواهند کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ریانوستی،"سرگئی لاوروف " خاطر نشان کرد: معاونان وزیر امور خارجه پنج عضو دائم شورای امنیت ( آمریکا، انگلیس، فرانسه، چین ، روسیه) به علاوه آلمان در این نشست حضور خواهند داشت.

بر پایه این گزارش، اعضای این گروه امروز درباره مشوقهای جدید به تهران برای تعلیق برنامه غنی سازی اورانیوم در برنامه هسته ای خود گفتگو خواهند کرد.

شورای امنیت سازمان ملل متحد در ادامه اقدامهای غیرقانونی و نامشروع خود بدون توجه به گزارش جدید آژانس بین المللی انرژی اتمی مبنی برحل تمام مسائل باقیمانده درمسئله هسته ای ایران و با نادیده گرفتن همکاری مستمر و شفاف جمهوری اسلامی ایران و تاکید مستمر آژانس بر ماهیت صلح آمیز برنامه هسته ای کشورمان،، شامگاه دوشنبه 13اسفند قطعنامه سوم تحریمها علیه تهران را تصویب کرد.
 

کد مطلب 666756

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