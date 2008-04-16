دانشنامه "اسلام معاصر" در مسکو منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری اینترفکس، این دانشنامه براساس برنامه وزارت علم و آموزش روسیه برای آموزش کارشناسان درباره تاریخ وفرهنگ اسلامی در سالهای 2007 تا 2010 منتشر شده و مراحل تکمیلی آن برعهده دانشگاه ملی زبان شناسی روسیه بوده است.

انتشارات الگوریتم اعلام کرد: این دانشنامه نخستین اثری است که دیدگاهی جامع از نظر تاریخ و جغرافیا درباره جامعه اسلامی روسیه و تمام مناطق آن ارائه داده است. این کتاب تمام هیئتهای اسلامی فعال در روسیه، سازمانهای سیاسی و غیر دولتی اسلامی، گرو های افراطی، مدارس اسلامی، نشریه های اسلامی، انتشارات، مراکز تفریحی و صنعت غذایی حلال توصیف کرده است.

دانشنامه اسلام مدرن دربرگیرنده اطلاعاتی برای برقراری ارتباط با سازمانهای بزرگ اسلامی است و همچنین می توان از آن به عنوان منبعی برای تمام ابعاد اسلام معاصر استفاده کرد.

این اثر دربرگیرنده شرح حال رهبران مسلمان و بیش از 300 تصویر و نقشه است.

