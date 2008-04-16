367 شهرک صنعتی در کشور فعال است

به گزارش خبرنگار مهر در کرمانشاه، محمد مهدی نثاری، ظهر چهار شنبه در نشستی خبری اظهار داشت: با استقرار واحدهای صنعتی در شهرکها و نواحی صنعتی فعال کشور تاکنون برای 360 هزار نفر اشتغال به صورت مستقیم و پنج برابر آن به شکل غیر مستقیم ایجاد شده است.

وی افزود: در سال جاری سازمان صنایع کوچک دو هزار میلیارد ریال اعتبار برای ایجاد زیرساختها در شهرکها و نواحی صنعتی اختصاص داده است که اغلب به همین میزان نیز خود استانها جهت توسعه شهرکهای صنعتی اختصاص می دهند.

نثاری ادامه داد: این اعتبارات بیشتر در جهت تامین و تکمیل زیر ساختهای مورد نیاز شهرکهای صنعتی در نظر گرفته می شود.

مدیر امور استانها و مجلس سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی کشور اولویت کاری این سازمان را در سال جاری تعیین و تکلیف قراردادهای راکد و تکمیل زیرساختهای شهرکهای صنعتی برشمرد و یادآور شد: از برنامه‌های دیگر ساماندهی بخش تولید بدون کارخانه در سطح کشور است که این اقدام به جذب و ترغیب سرمایه گذاران به سرمایه گذاری در این بخش کمک زیادی می کند.

نثاری با اشاره به اهمیت توجه به شهرکهای صنعتی ادامه داد: نزدیک به 95 درصد صنایع فعال کشور جزء صنایع کوچک محسوب می شوند که اغلب آنها در شهرکهای صنعتی مشغول به فعالیت هستند.

وی وضعیت شهرکهای صنعتی استان کرمانشاه را بسیار مطلوب عنوان کرد و بیان داشت: در دو سال گذشته تحول چشمگیری در زمینه توسعه و تکمیل شهرکهای صنعتی استان کرمانشاه به وجود آمده است.