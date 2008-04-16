سایپا قهرمان تور آسیا - اقیانوسیه شد

به گزارش خبرنگارمهر، ساحلی بازان تیم سایپا امروز درمرحله فینال تور والیبال ساحلی آسیا - اقیانوسیه در شهر"سان خولا" تایلند تیم اول اندونزی را با نتیجه 2 بر صفرشکست داده و عنوان نخست مسابقات را از آن خود کردند.

تیم اول اندونزی که درجریان مسابقات قهرمانی آسیا در هند (15 تا 18 فروردین ماه) عنوان قهرمانی آسیا را به دست آورده بود دو گیم نخست دیدار امروز را به ترتیب با نتایج (21 بر17) و (24 بر22) به پایان رساند.

همچنین تیم اول نیوزیلند هم در دیدار رده بندی با کسب پیروزی 2 برصفر مقابل تیم نخست چین دررده سوم رقابت ها قرار گرفت.

تیم والیبال ساحلی سایپا در پایان ششمین دوره مسابقات والیبال ساحلی "باتالونگ" تایلند که هفته گذشته برگزار شد به عنوان سومی دست یافت بود.