بی سوادی در 700 روستای فارس ریشه کن شد

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، قدرت الله بخشی، ظهر امروز در همایش مدیران نهضت سواد آموزی استان فارس افزود: در این روستاها نوسوادان جذب کلاسهای ابتدایی شده اند و امسال نیز در 200روستای دیگر استان بی سوادی از بین می رود.

وی یادآور شد: در هفت شهر فارس شامل زرین دشت، آباده، استهبان، بوانات، ارسنجان، پاسارگاد و سروستان نیز جشن پایان بی سوادی برگزار شده است.

مدیر نهضت سواد آموزی فارس ادامه داد: برگزاری جشن پایان بی سوادی به این معناست که همه افراد بی سواد در یک منطقه جذب کلاسهای ابتدایی سواد آموزی شده اند.

بخشی در بخش دیگری از سخنان خود خاطرنشان کرد: بی سوادی در هیچ جامعه ای به طور مطلق ریشه کن نمی شود زیرا همیشه شماری از کودکان نمی توانند در زمان مناسب سواد بیاموزند.

این مسئول، تجهیز نوسوادان به فناوری و علوم روز را ضروری دانست و تاکید کرد: فراگیری رایانه از جمله اولویتهایی است که می توان برای نوسوادان ایجاد کرد.