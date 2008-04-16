۲۸ فروردین ۱۳۸۷، ۱۷:۱۳

نیروی مقاومت بسیج:

29 فروردین یادآور رشادت های شیرمردان مدافع کیان نظام جمهوری اسلامی ایران است

نیروی مقاومت بسیج با صدور اطلاعیه ای ضمن گرامیداشت 29 فروردین ماه، روز ارتش جمهوری اسلامی ایران را به ملت ایران به ویژه دلاور مردان ارتش جمهوری اسلامی ایران تبریک و تهنیت گفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، در بخشی از این اطلاعیه آمده است: 29 فروردین ماه یادآور رشادت های شیرمردان عرصه ایثار و دفاع از کیان نظام جمهوری اسلامی ایران است همان شیر مردانی که با شنیدن ندای امام امت در یک حرکت انقلابی به طاغوت پشت کرده و در کنار مردم  و با مردم برای تثبیت نظام اسلامی تلاش و مجاهدت کردند.

این اطلاعیه می افزاید : بی شک رشد و شکوفایی کشور عزیزمان را مدیون رشادت های آزاد مردان بی ادعای سپاه اسلام به خصوص ارتش جمهوری اسلامی ایران هستیم که در طول 8 سال دفاع مقدس با اعتماد به اسلام و پیر جماران برگ زرینی از رشادت ها و پایدار بودن مردم ایران زمین را درتاریخ ایران و جهان رقم زده اند.

در بخش دیگری از این اطلاعیه آمده است : ارتشیان دلاوری که هم پای دیگر نیروهای نظامی و بسیجی مردمی با حضور در جبهه های حق علیه باطل مشت محکمی به دهان سردمداران نظام سلطه زدند و صدامیان را از عمل خود پشیمان کردند امروز نیز در صف اول ایثار و مجاهدت برای اقتدار ایران اسلامی در حال ایفای نقش خود هستند.

در پایان این اطلاعیه ازمقام شامخ شهیدان گرانسنگ ارتش جمهوری اسلامی ایران تجلیل به عمل آمده است.

