29 فروردین یادآور رشادت های شیرمردان مدافع کیان نظام جمهوری اسلامی ایران است

به گزارش خبرگزاری مهر، در بخشی از این اطلاعیه آمده است: 29 فروردین ماه یادآور رشادت های شیرمردان عرصه ایثار و دفاع از کیان نظام جمهوری اسلامی ایران است همان شیر مردانی که با شنیدن ندای امام امت در یک حرکت انقلابی به طاغوت پشت کرده و در کنار مردم و با مردم برای تثبیت نظام اسلامی تلاش و مجاهدت کردند.

این اطلاعیه می افزاید : بی شک رشد و شکوفایی کشور عزیزمان را مدیون رشادت های آزاد مردان بی ادعای سپاه اسلام به خصوص ارتش جمهوری اسلامی ایران هستیم که در طول 8 سال دفاع مقدس با اعتماد به اسلام و پیر جماران برگ زرینی از رشادت ها و پایدار بودن مردم ایران زمین را درتاریخ ایران و جهان رقم زده اند.

در بخش دیگری از این اطلاعیه آمده است : ارتشیان دلاوری که هم پای دیگر نیروهای نظامی و بسیجی مردمی با حضور در جبهه های حق علیه باطل مشت محکمی به دهان سردمداران نظام سلطه زدند و صدامیان را از عمل خود پشیمان کردند امروز نیز در صف اول ایثار و مجاهدت برای اقتدار ایران اسلامی در حال ایفای نقش خود هستند.

در پایان این اطلاعیه ازمقام شامخ شهیدان گرانسنگ ارتش جمهوری اسلامی ایران تجلیل به عمل آمده است.