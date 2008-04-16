151 هزار نفر از افاغنه خراسان رضوی در طرح آمایش 3 شرکت کردند

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، علی جعفر ن‍ژاد، ظهر امروز در نشستی خبری اظهار داشت: 151 هزار تبعه مجاز شرکت کننده در طرح آمایش 3 از افاغنه ای هستند که کارت هویت و یا آمایش 2 را دارا هستند.

وی عنوان کرد: 151 هزار نفر شرکت کننده یعنی 4/93 درصد کل جمعیت افاغنه مجاز حاضر در این استان از 11 هزار نفر باقی مانده از این طرح خبر می دهد.

وی با اشاره به اجرای 35 روزه طرح در اواخر سال گذشته از تمدید 10 روزه این طرح از 10 اردیبهشت ماه سال جاری خبر داد و افزود: این تمدید 10 روزه برای اتباع جا مانده از طرح از سوی تهران تمدید شده است.

مدیرکل اتباع و امور مهاجرین خارجی خراسان رضوی یادآور شد: طرح آمایش 3 دارای اعتبار شش ماهه از زمان صدور است و خدمات بیمه ای فقط شامل حال دارندگان کارتهای هویت می شود.

وی در ادامه با اشاره به اینکه فرزندان ذکور بالای 18 سال و پایین 60 سال افغانی می توانند با واریز مبلغ 70 هزار تومان به حساب اداره کار از کارت مجوز کارت در محدوده تمامی مشاغل برخوردار شوند، یادآور شد: شرکت کنندگان برای دریافت کارت آمایش 3 تنها تسویه حساب شهرداری و کارت آمایش 2 را باید تحویل دهند.

جعفر نژاد افزود: هزینه این افراد در هنگام ثبت نام را 2200 تومان برای کارت و دو هزار تومان برای هزینه های صدور اعلام کرد.