به گزارش خبرنگار مهر، دکتر سید موید علویان در مراسم روز جهانی هموفیلی که در کانون هموفیلی ایران برپا شد، با بیان اینکه 7 هزار بیمار اختلال انعقادی در کشور وجود دارد، گفت: وجود این مشکل، خاص کشور ما نیست بلکه تمامی کشورها با اختلال انعقادی مواجه اند.

وی با بیان اینکه در سال گذشته پروتال معاونت سلامت راه ‌اندازی شد، اظهار کرد: عدم وجود اطلاعات در مورد تعداد بیماران کشور مشکل بسیار مهمی است که امیدواریم با راه‌اندازی این پروتال در به روز کردن اطلاعات گام برداریم.

معاون سلامت وزیر بهداشت ادامه داد: به عنوان مثال این پروتال باید تا پایان سال اطلاعات مربوط به حوادث ترافیکی را در طی 24 ساعت در اختیار کارشناسان قرار دهد.

وی با بیان اینکه 230 میلیارد تومان برای یارانه دارو در کشور اختصاص یافته از تخصیص 110 میلیارد تومان اعتبار برای یارانه فرآورده ‌های انعقادی خبر داد و افزود: باید درصدد افزایش این اعتبار در آینده بود.

علویان تصریح کرد: شاید کشور در رابطه با دسترسی به فاکتور انعقادی 8 ، قابل مقایسه با برخی کشورهای آمریکایی نباشد اما با وجود مشکلات فراوان از برخی کشورهای اروپایی وضعیت بهتری دارد.

وی با بیان اینکه طبق برنامه توسعه چهارم تا سال 88 باید میزان دسترسی به فاکتورهای انعقادی با تقسیم واحدهای مصرفی تقسیم بر جمعیت به عدد دو برسد، یادآورشد: در سال 86 ، 140 میلیون واحد فاکتور انعقادی به مصرف رسید. بنابراین به عدد دو قبل از برنامه توسعه چهارم رسیدیم که شاخص بسیار مطلوبی برای کشور به شمار می‌رود. همچنین با اضافه شدن 10 میلیون واحد فاکتور انعقادی در سال جدید به عدد 2/2 دست خواهیم یافت.

معاون سلامت وزیر بهداشت با تاکید بر این که باید در جهت کاهش ناتوانی بیماران هموفیلی گام برداریم، ‌خاطرنشان کرد: با توزیع مناسب فاکتور، مراقبت در منزل، افزایش دسترسی به مراکز فیزیوتراپی مناسب می‌توان ناتوانی بیماران را کاهش داد.

وی با بیان این که وظیفه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، ساماندهی وضعیت بیماران در کشور است، توضیح داد: در سال گذشته برای اولین بار در کشور 28 دستورالعمل تدوین و به دانشگاهها ابلاغ شد تا فاصله ارائه دهندگان و گیرندگان خدمت کاهش یابد و دانشگاهها نیز در رابطه با بیماران هموفیلی فعال‌تر از گذشته کار کنند.

علویان با انتقاد از برخی بداخلاقی‌ها در چند روز گذشته تاکید کرد: مسوولان باید به جای انتقاد از هم به یکدیگر کمک کنند و ارتباطات را با یکدیگر بیشتر کرده و رعایت اخلاق را اصول کار خود قرار دهند.

وی با بیان این که در شهرهای شیراز، مشهد و بیمارستانهای امام خمینی (ره) و مفید خدمات بیماران هموفیلی تقویت شده ‌است، ادامه داد: در سال گذشته بسته خدمتی بیماران تالاسمی ارائه شد که موجب کمبود دسفرال در کشور شد. بنابراین باید در جهت هر چه بهتر شدن این بسته‌ها تلاش ‌کنیم.

معاون سلامت وزیر بهداشت خبر داد : همچنین در جهت کمک به بیماران هموفیلی تا سه ماه ابتدای سال، بسته خدمت بیماران هموفیلی نیز ارائه می‌شود تا از مشکلات متعدد آنها کاسته شده و بحث آموزش به عنوان رکن مهم در کنترل بیماریها گسترش یابد.

وی با اشاره به اینکه در سال 85 استراتژی بیماران هموفیلی تدوین شد، ‌خاطرنشان کرد: از این رو بیش از 5 میلیارد تومان بابت این استراتژی هزینه شد تا با توجه به جوان بودن بیماران هموفیلی در کشور گامهای موثری برداشته شود. همچنین در اواخر سال 86، 5/1 میلیارد تومان برای درمان این بیماران هزینه شده که قطعا باید امسال اعتبار بیشتری اختصاص یابد.

علویان با اعلام اینکه در سال گذشته 400 بیمار هموفیلی به طور جمعی درمان شدند از درمان 100 بیمار دیگر در شروع سال جدید خبر داد و گفت: امیدواریم تا پایان سال 200 تا 300 بیمار هموفیلی دیگر نیز پروسه درمان شان آغاز و تا ظرف 5 سال آینده، تمامی بیماران هموفیلی هپاتیت C درمان شوند. زیرا بیش از 95 درصد از بیماران هموفیلی هپاتیت C قابل درمان هستند.

وی در سال جدید باید درمان بیماران هموفیلی ساماندهی شود، خاطرنشان کرد: برخی فعالیتهای ایران در سازمان بهداشت جهانی زبانزد است، مانند مدل بهورز، اعتیاد و کاهش آسیبها که در دنیا به ثبت رسیده و از افتخار کشور است.