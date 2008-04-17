تمام مسائل فرهنگی باید متاثر از قرآن باشد

به گزارش خبرنگار مهر در نیشابور، محمد مهدی م‍ژدی ظهر امروز در مراسم طرح توسعه موسسه فرهنگی هنری ولایت مهدیه نیشابور گفت: امروز استراتژی دولت نهم در بخش فرهنگی بر اساس مسجد محوری و قرآن محوری بنا شده است.

وی تصریح کرد: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز با راه اندازی دفتر ترویج و توسعه فعالیتهای قرآنی در سال 86 بیش از 7 میلیارد تومان در این بخش هزینه نموده که امیدواریم بتوانیم به نقطه مطلوب که همان فرهنگ قرآنی است دست یابیم.

وی خاطر نشان کرد: سیاست وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی واگذاری کارها به مردم و برای مردم است که سه اصل هدایت، حمایت و نظارت را در دستور کار قرار داده است.

مژدی افزود: در حال حاضر شش موسسه فرهنگی هنری فعال و 4 موسسه در حال تاسیس و دو موسسه در حین گرفتن پروانه در شهرستان هستند که پس از مشهد بیشترین مراکز فرهنگی در خراسان رضوی را دارا هستیم.