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۲۹ فروردین ۱۳۸۷، ۱۲:۱۳

تمام مسائل فرهنگی باید متاثر از قرآن باشد

مشهد - خبرگزاری مهر: رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی نیشابور گفت: باید حوزه فرهنگ و هنر که نگاه اسلامی دارد از قرآن و عترت تاسی بگیرد تا منتج به فرهنگ سازی صحیح شود.

به گزارش خبرنگار مهر در نیشابور، محمد مهدی م‍ژدی ظهر امروز در مراسم طرح توسعه موسسه فرهنگی هنری ولایت مهدیه نیشابور گفت: امروز استراتژی دولت نهم در بخش فرهنگی بر اساس مسجد محوری و قرآن محوری بنا شده است.

وی تصریح کرد: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز با راه اندازی دفتر ترویج و توسعه فعالیتهای قرآنی در سال 86 بیش از 7 میلیارد تومان در این بخش هزینه نموده که امیدواریم بتوانیم به نقطه مطلوب که همان فرهنگ قرآنی است دست یابیم.

وی خاطر نشان کرد: سیاست وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی واگذاری کارها به مردم و برای مردم است که سه اصل هدایت، حمایت و نظارت را در دستور کار قرار داده است.

مژدی افزود: در حال حاضر شش موسسه فرهنگی هنری فعال و 4 موسسه در حال تاسیس و دو موسسه در حین گرفتن پروانه در شهرستان هستند که پس از مشهد بیشترین مراکز فرهنگی در خراسان رضوی را دارا هستیم.

کد مطلب 666793

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