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۲۸ فروردین ۱۳۸۷، ۱۶:۰۸

فقط نیمی از ظرفیت گردشگری مازندران مورد استفاده قرار می گیرد

فقط نیمی از ظرفیت گردشگری مازندران مورد استفاده قرار می گیرد

ساری - خبرگزاری مهر: استاندار مازندران با اشاره به پتانسیل های موجود در صنعت گردشگری مازندران اظهار داشت: متاسفانه فقط نیمی از ظرفیت گردشگری این استان مورد استفاده قرار می گیرد.

به گزارش خبرنگار مهر، ابوطالب شفقت، ظهر چهارشنبه در جلسه کارگروه میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری مازندران اظهار داشت: مازندران به عنوان منطقه زیبا در خاورمیانه شناخته شده که باید با همت مسئولان و مدیران بتوانیم گردشگری واقعی را در استان توسعه دهیم.

وی خاطرنشان کرد: مهمترین ظرفیت امسال استان برای جذب اشتغال و افزایش درآمد باید از قبل توسعه گردشگری و جلب و جذب توریسم صورت گیرد.

استاندار مازندران با تاکید بر افزایش میزان تفرجگاه ها و اماکن تفریحی استان تصریح کرد: باید با برنامه ریزی اصولی از سوی متولیان گردشگری، زمینه درآمد بیشتر را در اماکن تفریحی و جنگلی موجود استان فراهم کرد.

شفقت با تاکید بر تقویت فرهنگ استفاده از روستا به عنوان نقطه هدف گردشگران از طریق دهیاران روستاها، عنوان کرد: بخشداران باید از روستا به عنوان منبع درآمد گردشگری، اقتصادی و رونق زندگی روستاییان استفاده کنند.

این مسئول در بخش دیگری از سخنان خود از روستاهای کندلوس، جواهرده و آسیابسر به عنوان روستاهای مورد هدف گردشگری استان یاد کرد و افزود: می توان با برنامه ریزی اصولی دهیاران و متولیان گردشگری روستاهای هدف گردشگری استان را توسعه داد.

استاندار مازندران، گردشگری را اقتصادی ترین صنعت روز دنیا دانست و یادآور شد: ارزش افزوده و درآمد این صنعت از همه حرفه ها و صنایع با افزایش بهره وری، توان اقتصادی استان توسعه یابد.

کد مطلب 666799

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