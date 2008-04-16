فقط نیمی از ظرفیت گردشگری مازندران مورد استفاده قرار می گیرد

به گزارش خبرنگار مهر، ابوطالب شفقت، ظهر چهارشنبه در جلسه کارگروه میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری مازندران اظهار داشت: مازندران به عنوان منطقه زیبا در خاورمیانه شناخته شده که باید با همت مسئولان و مدیران بتوانیم گردشگری واقعی را در استان توسعه دهیم.

وی خاطرنشان کرد: مهمترین ظرفیت امسال استان برای جذب اشتغال و افزایش درآمد باید از قبل توسعه گردشگری و جلب و جذب توریسم صورت گیرد.

استاندار مازندران با تاکید بر افزایش میزان تفرجگاه ها و اماکن تفریحی استان تصریح کرد: باید با برنامه ریزی اصولی از سوی متولیان گردشگری، زمینه درآمد بیشتر را در اماکن تفریحی و جنگلی موجود استان فراهم کرد.

شفقت با تاکید بر تقویت فرهنگ استفاده از روستا به عنوان نقطه هدف گردشگران از طریق دهیاران روستاها، عنوان کرد: بخشداران باید از روستا به عنوان منبع درآمد گردشگری، اقتصادی و رونق زندگی روستاییان استفاده کنند.

این مسئول در بخش دیگری از سخنان خود از روستاهای کندلوس، جواهرده و آسیابسر به عنوان روستاهای مورد هدف گردشگری استان یاد کرد و افزود: می توان با برنامه ریزی اصولی دهیاران و متولیان گردشگری روستاهای هدف گردشگری استان را توسعه داد.

استاندار مازندران، گردشگری را اقتصادی ترین صنعت روز دنیا دانست و یادآور شد: ارزش افزوده و درآمد این صنعت از همه حرفه ها و صنایع با افزایش بهره وری، توان اقتصادی استان توسعه یابد.