آغاز به کار خط 4 مترو حدفاصل ایستگاه فردوسی تا دروازه شمیران

به گزارش خبرگزاری مهر ، شرکت بهره برداری راه آهن شهری تهران وحومه پس از گذراندن موفقیت آمیز دوره آزمایشی در طول فروردین ماه و در راستای افزایش خدمات رسانی به همشهریان محترم به اطلاع می رساند از روز جمعه مورخ 30/1/87 خط 4 متروی تهران حد فاصل ایستگاه فردوسی تا ا یستگاه دروازه شمیران به طور تمام وقت از ساعت 30/5 تا 30/22 به سر فاصله زمانی هم 15 دقیقه یک قطار در خدمت مسافران خواهد بود و امیدواریم با تامین قطارهای جدید فاصله زمانی حرکت قطارها دراین خط کاهش یابد.
گفتنی است، این قطعه از خط 4 در ایستگاه دروازه شمیران با خط 2 متروی تهران و در ایستگاه دروازه دولت با خط 1 مترو دارای تقاطع می باشد و مسافران محترم می توانند از این دوایستگاه برای تعویض خط وانتقال به سایر خطوط مترو استفاده نمایند.
شایان ذکر است، خط 4 یکی از مهمترین خطوط متروی تهران است که از پایانه افسریه واقع در میدان شهید کلاهدوز آغاز و پس از طی کردن شرق تا غرب تهران تا ایستگاه اکباتان امتداد پیدا می کند که با راه اندازی کامل این خط روزانه یک ونیم میلیون سفر در این خط انجام خواهد شد.
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