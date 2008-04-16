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۲۸ فروردین ۱۳۸۷، ۱۵:۳۳

کهگیلویه و بویراحمد با کمبود زیر ساختهای فرهنگی و اجتماعی مواجه است

یاسوج - خبرگزاری مهر: معاون سیاسی و امنیتی استانداری کهگیلویه و بویراحمد گفت: زیر ساختهای فرهنگی و اجتماعی در همه نقاط این استان به خوبی مهیا نشده و نیازها در این خصوص بسیار بالا است.

به گزارش خبرنگار مهر در یاسوج، نادر منتظریان، ظهر امروز در نشست کارگروه توسعه فرهنگی استان، اظهار داشت: با توجه به اینکه در گذشته به زیر ساختهای فرهنگی در این استان توجه جدی نشده، ضرورت دارد رویکرد بودجه عمرانی امسال به سمت و سوی این بخش سوق داده شود.

وی افزود: برای جبران این عقب افتادگی و تاخیر، چنانچه از هم اکنون توجه جدی نشود به طور قطع در آینده نیز با مشکلات و معضلاتی جدی در حوزه فرهنگی و اجتماعی مواجه خواهیم بود.

منتظریان، احداث مجتمعهای قرآنی، توسعه مساجد و پوشش شبکه های مختلف تلویزیونی و رادیویی را در مناطق مختلف استان لازم دانست و یادآور شد: توجه به حوزه جوانان از جمله بانوان که نیمی از جمعیت را تشکیل می دهند، لازم است و برای رفع مشکلات و نیازمندیهای آنها باید تلاش کرد.

وی بیان داشت: برای رفع مشکلات فرهنگی در مناطق مختلف استان، اولویت بندی برنامه ها و فعالیتها بر اساس میزان کمبودها و مشکلات انجام گیرد.

منتظریان خاطرنشان کرد: امسال نزدیک به 40 درصد از مجموع یک هزار و 288میلیارد ریال اعتبارات عمرانی استان به بخش فرهنگی تخصیص داده شده است که نشان از توجه جدی دولت نهم به این حوزه دارد.

کد مطلب 666803

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