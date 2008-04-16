کهگیلویه و بویراحمد با کمبود زیر ساختهای فرهنگی و اجتماعی مواجه است

به گزارش خبرنگار مهر در یاسوج، نادر منتظریان، ظهر امروز در نشست کارگروه توسعه فرهنگی استان، اظهار داشت: با توجه به اینکه در گذشته به زیر ساختهای فرهنگی در این استان توجه جدی نشده، ضرورت دارد رویکرد بودجه عمرانی امسال به سمت و سوی این بخش سوق داده شود .

وی افزود: برای جبران این عقب افتادگی و تاخیر، چنانچه از هم اکنون توجه جدی نشود به طور قطع در آینده نیز با مشکلات و معضلاتی جدی در حوزه فرهنگی و اجتماعی مواجه خواهیم بود .

منتظریان، احداث مجتمعهای قرآنی، توسعه مساجد و پوشش شبکه های مختلف تلویزیونی و رادیویی را در مناطق مختلف استان لازم دانست و یادآور شد: توجه به حوزه جوانان از جمله بانوان که نیمی از جمعیت را تشکیل می دهند، لازم است و برای رفع مشکلات و نیازمندیهای آنها باید تلاش کرد .

وی بیان داشت: برای رفع مشکلات فرهنگی در مناطق مختلف استان، اولویت بندی برنامه ها و فعالیتها بر اساس میزان کمبودها و مشکلات انجام گیرد .