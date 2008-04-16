50 درصد واحدهای صنعتی مازندران راکد هستند

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی هاشمی، ظهر سه شنبه در نشستی خبری با رسانه های گروهی مازندران در ساری افزود: 90 درصد صنایع مازندران کوچک و متوسط هستند.

وی خاطرنشان کرد: تنها 10 درصد واحدهای صنعتی موجود در شهرکهای صنعتی استان به عنوان واحدهای صنعتی بزرگ در استان فعالیت می کنند.

مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی مازندران با اشاره به اینکه عزم استانی برای تقویت شهرکهای صنعتی در استان فراهم شده است، یادآور شد: متاسفانه بسیاری از شهرک های صنعتی مازندران سرپا و فعال نیستند و از اندک میزان درآمدی برخوردارند.

هاشمی با بیان اینکه باید بانکهای صنعت و معدن و کشاورزی کمک بیشتری برای اعطای تسهیلات به واحدهای صنعتی و صنایع مرتبط با کشاورزی کنند یادآور شد: اطلاع رسانی در شهرکهای صنعتی برای فعالیت سالانه آنها باید افزایش یابد.

وی با تاکید بر تقویت فرهنگ کارآفرینی و استفاده از جوانان متخصص در مراکز صنعتی یادآور شد: دانشگاه ها باید با همکاری صنایع نسبت به جذب جوانان خلاق و کارآفرین در صنایع تلاش کنند.