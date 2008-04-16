رونمایی از دو کتاب جدید در جشنواره تئاتر دانشگاهی

بهزاد آقاجمالی در این باره به خبرنگار مهر گفت: "کتاب "راهبردهای نمایشنامهنویسی جدید" نوشته پل کاستینو به ترجمه مهدی نصراللهزاده یکی از این کتابهاست که با همکاری انتشارات سمت در ایام جشنواره توزیع میشود. این کتاب هشتم اردبیهشت با حضور تعدادی از هنرمندان و اساتید دانشگاه رونمایی خواهد شد."
وی از انتشار یک کتاب دیگر در جشنواره امسال تئاتر دانشگاهی خبر داد و افزود: "کتاب "تماشاخانههای تهران، از آغاز تا سال 86" نوشته ناصر حبیبیان و فاطمه آقاحسینی هم منتشر شده، اما تاریخ و زمان دقیق رونمایی آن هنوز مشخص نیست. گرچه این کتاب به طور حتم در ایام برگزاری جشنواره با همکاری انتشارات سمت توزیع خواهد شد."
معاون پژوهشی جشنواره تئاتر دانشگاهی درباره دیگر فعالیتهای جشنواره نیز گفت: "سه جلد کتاب شامل مجموعه نمایشنامههای برگزیده جشنوارههای هشتم، نهم و دهم تئاتر دانشگاهی با همکاری معاونت فرهنگی دانشگاه هنر در این دوره از جشنواره منتشر و چهار سمینار تخصصی تئاتر نیز برگزار میشود."
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