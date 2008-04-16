۲۸ فروردین ۱۳۸۷، ۱۶:۵۲

"روزنه‌ای به بهشت" روی میز تدوین

فیلم تلویزیونی "روزنه‌ای به بهشت" به کارگردانی کاوه سجادی حسینی و تهیه‌کنندگی علیرضا رئیسیان مراحل تدوین را سپری می‌کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، این فیلم برای گروه کودک و نوجوان شبکه یک تهیه می‌شود و داستان پسری 10 ساله را روایت می‌کند که در یکی از شهرهای مرزی زندگی می‌کند. او دوچرخه‌ای دارد که خیلی به آن علاقمند است، اما هنگام حمله بعثی‌ها به ایران برادرش دوچرخه او را می‌گیرد تا خبر حمله عراق را به خاک ایران به نیروهای خودی اعلام کند.

فیلم تلویزیونی "روزنه‌ای به بهشت" سومین ساخته سجادی حسینی است که آن را بر اساس طرحی از پدرش زنده‌یاد علی سجادی حسینی نوشته و کارگردانی می‌کند. در این فیلم 90 دقیقه‌ای بازیگرانی چون جمیل عبدالهی، تورج فرامرزی، احمد آقالو و سهیلا گلستانی به ایفای نقش پرداختند.

"روزنه‌ای به بهشت" اسفند 86 در اهواز و شوشتر جلو دوربین مرتضی پورصمدی رفت و نسخه سینمایی آن برای جشنواره فیلم کودک همدان آماده می‌شود. دیگر عوامل فیلم عبارتند از طراح صحنه و لباس: علی مربی، طراح گریم: ناهید طلوع، جلوه‌های ویژه: اصغر پورهاجریان، صدابردار: آرش برومند، عکاس: ناصر سجادی حسینی و دستیار کارگردان: روزبه سجادی حسینی.

