خانه تاریخی "صدر جهرمی" در شیراز مرمت شد

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، بخشهایی از این بنا بدون کمترین دخل و تصرفی به جا مانده، توسط سازمان میراث فرهنگی فارس در راستای صیانت از بناهای تاریخی ارزشمند با صرف اعتبار 200میلیون ریال مرمت شده که شامل تعویض عایقکاری سقف، احیا سقف های چوبی تزئینی در محلهای آسیب دیده و استحکام بخشی سقفهای چوبی است.

منزل تاریخی صدر جهرمی در بافت قدیم شیراز و محله گود عربان مجاور بازار حاجی و پشت مسجد جامع عتیق واقع شده است. فرم تزئینات بنا حکایت از قاجاری بودن آن دارد ضمن اینکه کتیبه کاشی کاری پیشانی بنا تاریخ 1323 را نشان می دهد.

منزل صدر جهرمی طبق الگوی معماری خانه های قدیمی دوره قاجار دارای یک حیاط مرکزی است که در سه طرف دارای ساختمان مسکونی و در ضلع شرقی تنها مطبخ خانه قرار دارد که اکنون با کمترین تغییر مورد استفاده ساکنین است.

از این قسمت یک ورودی به حیاط کوچک پشتی وجود دارد که فاقد تزئینات معماری بوده و در ضلع جنوبی که ورودی بنا در آن قرار دارد شاه نشین ستوندار سنگی و تالار آینه واقع شده همچنین فضای داخلی شاه نشین دارای نقوش گچبری برجسته با تقلید از نقش برجسته های تخت جمشید تزئین شده است .

درهای به کار رفته در شاه نشین و تالار آیینه به صورت معرق کاری ساده تزئین شده، تالار آیینه زیبای این قسمت از پایین و سقف تمام آیینه کاری شده و طرحهای مختلف با این روش در تزئینات تالار به کار رفته است.

کف شاه نشین و پشت تمامی درهای این قسمت و تالار آیینه با کاشی های الوان و یک رنگ تزئین شده است. زیرزمین این ضلع نیز دارای سه قسمت مجزا بوده که قسمت اصلی زیر تالار آیینه و شاه نشین و دو قسمت دیگر زیراتاقهای جانبی تالار قرار گرفته، تابلو کاشی کاری پیشانی ضلع شمالی به تقلید از نقوش ساسانی، شاپور را در حال گرفتن حلقه قدرت نشان می دهد.

ضلع غربی دارای اتاقهای پنج دری و سه دری سقفهای چوبی مزین به نقوش گل و مرغ است و بدنه و تاقچه های اتاق گچ بری شده و در شومینه ترکیب گچ بری با آینه کاری جلوه زیبایی دارد. حیاط دارای حوض قدیمی مستطیل شکل بلندی است ولی کف حیاط با مصالح جدید فرش شده بدنه دیوارهای حیاط دارای تزئینات آجر کاری است. با توجه به فرم تزئینات ضلع شمالی این احتمال وجود دارد که ساخت اولیه بنا در دوره زندیه انجام شده و در دوره قاجاریه تغییراتی در آن صورت گرفته شده باشد .

منزل صدر جهرمی به شماره ثبتی 2277 و در تاریخ هشت اسفند سال 77 در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده و تحت مراقبت و حفاظت سازمان میراث فرهنیگ استان است و هرگونه دخل و تصرف در بنا طبق قانون تخلف محسوب شده و مرتکب مشمول مجازاتهای قانونی خواهد بود.