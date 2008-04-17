داشتن اخلاق اقتصادی از ضروریات در بحث اقتصاد است

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، دکتر سید علی اکبر رزمی ظهر امروز در همایش اخلاق و اقتصاد در دانشکده علوم اداری دانشگاه فردوسی مشهد گفت: داشتن اخلاق در فعالیت های اقتصادی باعث می شود تا لذت بیشتری از فعالیتهای اقتصادی خود ببریم.

وی گفت: در اقتصاد تامین منافع شخصی بدون قید و شرط به عنوان یک اصل واقع شده و در سطح جامعه و فعالیتهای اقتصادی شاهد این موضوع هستیم.

دبیر کنفرانس اخلاق و اقتصاد با توجه به حفظ ارزشهای روانی گفت: اخلاق ابتدا باید در ذات ارزشهای روانی نهادینه شود و رعایت اخلاق در اقتصاد باعث می شود زندگی چند برابر از لحاظ اقتصادی بهتر شده و این عامل به رشد بالای اقتصاد کشور بسیار کمک می کند.

رزمی خاطر نشان کرد: ‌اخلاق در اقتصاد منجر به رشد و تعالی گسترده اقتصادی می شود و رعایت ضوابط اخلاقی راهی برای پیشرفت و توسعه در فعالیتهای اقتصادی است.

دکتر علی صادقی تهرانی عضو هیات علمی دانشگاه فردوسی نیز گفت: موضوع اقتصاد بازار مبتنی بر اقتصاد مبتنی بر اخلاق است و هیچ ملتی بدون داشتن نظام اخلاقی رشد نکرده و به توسعه دست نیافته است.

وی تصریح کرد: اگر تمدنی شکل گرفته و رشد کرده است مبتنی بر یک نظام ارزشی و اخلاقی بوده بنابراین اقتصاد آزاد و نظام اقتصادی بازار که چندین قرن رو به پیشرفت است دارای ارزشهای اخلاقی است.

صادقی ادامه داد: رنسانس کنار گذاشتن دین نبود بلکه تفسیری نو از دین و ارائه تفسیری جدید از دین بود با این ارزشهای جدید توسعه و رشد دین میسر شد به همین دلیل نظام اقتصاد آزاد یک نظام دینی است.

وی در پایان گفت: میزان اخلاقی بودن جامعه در ارتباط مستقیم با آزادی جامعه است با افزایش حوزه آزادی و انتخاب مسئولیت های اخلاقی افزایش می یابد.

در این کنفرانس بخشی از سخنان پروفسور کنت ارو در خصوص نسبت اخلاق و اقتصاد ارائه شد.