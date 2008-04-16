به گزارش خبرگزاری مهر، این برنامه که اختصاص به زندگی و آثار شیخ بهایی دارد به مناسبت روز بزرگداشت این فقیه و عالم ایرانی از شبکه یک پخش می‌شود. "شیخ بهایی" از تولیدات گروه فرهنگ، تاریخ و هنر است که زهیر میرمحمدی آن را به مدت 25 دقیقه کارگردانی کرده است.

ـ به مناسبت سالروز تولد شیخ اجل سعدی شیرازی، شبکه یک ویژه‌برنامه "روز سعدی" را اول اردیبهشت روی آنتن می‌برد. این برنامه به معرفی بیشتر شاعر بلندآوازه ایرانی از منظر تاریخ و جایگاه او در ادبیات جهان می‌پردازد. "روز سعدی" به مدت 25 دقیقه به تهیه‌کنندگی و کارگردانی علیرضا حسینی تهیه می‌شود و فولادوند، معصومی همدانی و احمد جلالی کارشناسان آن هستند.