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۲۸ فروردین ۱۳۸۷، ۱۷:۲۵

ویژه‌برنامه "شیخ بهایی" روی آنتن شبکه یک

ویژه‌برنامه "شیخ بهایی" به تهیه‌کنندگی رضا خوشدل سوم اردیبهشت از شبکه اول سیما پخش می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، این برنامه که اختصاص به زندگی و آثار شیخ بهایی دارد به مناسبت روز بزرگداشت این فقیه و عالم ایرانی از شبکه یک پخش می‌شود. "شیخ بهایی" از تولیدات گروه فرهنگ، تاریخ و هنر است که زهیر میرمحمدی آن را به مدت 25 دقیقه کارگردانی کرده است.

ـ به مناسبت سالروز تولد شیخ اجل سعدی شیرازی، شبکه یک ویژه‌برنامه "روز سعدی" را اول اردیبهشت روی آنتن می‌برد. این برنامه به معرفی بیشتر شاعر بلندآوازه ایرانی از منظر تاریخ و جایگاه او در ادبیات جهان می‌پردازد. "روز سعدی" به مدت 25 دقیقه به تهیه‌کنندگی و کارگردانی علیرضا حسینی تهیه می‌شود و فولادوند، معصومی همدانی و احمد جلالی کارشناسان آن هستند.

کد مطلب 666830

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