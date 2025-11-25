به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله سیدهاشم حسینی بوشهری سه شنبه شب در دیدار رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی استان بوشهر با تأکید بر نقش محوری سازمان برنامه و بودجه در پیشبرد امور اجرایی کشور گفت: این سازمان به دلیل برنامه ریزی و تخصیص اعتبارات، موتور محرک دستگاههای اجرایی محسوب میشود.
نایب رئیس مجلس خبرگان رهبری افزود: گاهی اوقات عدم به موقع تخصیص اعتبارات موجب تأخیر در اجرای پروژهها میشود که لازم است سازمان برنامه و بودجه در تخصیص منابع، پروژههایی که برای مردم حائز اهمیت هستند را در اولویت قرار دهد.
نماینده مردم استان بوشهر در مجلس خبرگان رهبری با تاکید بر ترمیم حقوقها باید متناسب با تورم باشد، عنوان کرد: این اقدام میتواند از آسیب رساندن به سفره معیشتی مردم جلوگیری کند.
رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم با اشاره به ضعف در اطلاعرسانی خدمات صورت گرفته توسط دستگاهها، گفت: فعالیتهای ارزشمند زیادی در کشور انجام میشود اما به دلیل نبود اطلاعرسانی دقیق، این خدمات بهدرستی برای مردم تبیین نمیشود.
وی گفت: مدیران همچنین باید گزارش دقیقی از هزینهکرد عوارض و مالیاتها را به مردم ارائه دهند.
حسینی بوشهری بهرهگیری از ظرفیت خیرین در کنار بودجههای ملی را ضروری دانست و خاطر نشان کرد: باید خیرین را با آغوش باز دعوت و برای مشارکت در پروژههای عام المنفعه دلگرم کرد.
