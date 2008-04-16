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۲۸ فروردین ۱۳۸۷، ۱۵:۵۸

وزیر ارشاد خواستار تامین امکانات رفاهی مناسب در نمایشگاه کتاب شد

وزیر ارشاد خواستار تامین امکانات رفاهی مناسب در نمایشگاه کتاب شد

محمدحسین صفارهرندی در دیدار با مسئولان برگزاری نمایشگاه کتاب بر تدارک تسهیلات ویژه رفاهی برای مردم در زمان برپایی نمایشگاه تاکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، با نزدیک شدن به موعد بیست و یکمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران (12 تا 22 اردیبهشت) مسئولان برگزاری این رویداد صبح امروز در نشستی در محل دفتر وزیر ارشاد، وی را در جریان کارهای انجام شده قرار دادند.

صفارهرندی در این دیدار به ضرورت توجه خاص به نیازهای مراجعه کنندگان اشاره کرد و لزوم فراهم آوردن تسهیلات رفاهی را در مدت زمان برپایی آن یادآور شد.

وزیر ارشاد همچنین از برگزارکنندگان خواست تا سطح و کیفیت اطلاع رسانی را در فضای داخلی نمایشگاه و شهر تهران ارتقا دهند. وی تاکید کرد: برگزاری پربار نمایشگاه کتاب نشانه اقتدار نظام در حوزه فرهنگ است.

در این نشست، مجریان برگزاری - معاونت فرهنگی ارشاد - گزارشی از فعالیتهای صورت گرفته تاکنون ارائه دادند.

کد مطلب 666837

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