حجت الاسلام محمد سید آبادی در گفتگو با خبرنگار مهر در مشهد افزود: کانون مداحان می تواند به عنوان جریانی تاثیر گذار فرهنگ عمومی را از بسیاری مسائل پاک و مطهر کند.

وی اظهار داشت: دشمن برای آسیب زدن به این جریانات برنامه دارد و لازم است تا با آسیب شناسی و آسیب زدایی و حرکتی منسجم در افزایش تاثیرگذاری در فرهنگ عامه کمک کرد.

حجت الاسلام سید آبادی رسالت و وظیفه مداحان، ذاکران و مرثیه سرایان را دور کردن آنچه در شان اهل بیت (ع) نیست عنوان کرد و خاطر نشان کرد: اگر مردم به شاعر و مداح اهل بیت (ع) و منبری احترام می گذارند به خاطر جایگاه رفیع ائمه اطهار (ع) بنابراین لازم است که شان و این جایگاه حفظ شود که تحقق این مسئله لزوم ارتقا نقش مداحان در جامعه را پررنگ می کند.

وی با بیان اینکه ذاکران اهل بیت (ع) مشهد و خراسان رضوی بهترینهای کشور هستند، اذعان داشت: ارتباط نداشتن مداحان با یکدیگر همواره یکی از دغدغه های تبلیغات اسلامی است و با توجه به ضروری بودن انسجام ذاکران و مداحان اهل بیت (ع) دفتر تبلیغات اسلامی استان با همه توان در جهت ساماندهی این مجموعه اقدام می کند.

وی اظهار امیدواری کرد با تدبیر و مشارکت ذاکران و مداحان حرکتی هدفنمند در جهت پیشرفت و تعالی مکتب اهل بیت (ع) آغاز شود.