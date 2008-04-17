زمان برگزاری جشنواره ملی دانشجویی دختران آفتاب به آبان ماه موکول شد

به گزارش خبرگزاری مهر، نورا اولادی - دبیر کمیته اطلاع رسانی دومین جشنواره ملی دانشجویی دختران آفتاب در خصوص علت تعویق زمان برگزاری این جشنواره گفت: پیش از این زمان برگزاری این دوره از جشنواره ملی دانشجویی دختران آفتاب در روزهای 21 تا 26 اردیبهشت ماه سال جاری بود که با تصمیم شورای سیاستگذاری جشنواره و به دلیل اضافه شدن بخش بین الملل، زمان برگزاری آن به 11 تا 16 آبانماه سال جاری موکول شد.

اولادی ابراز امیدواری کرد: در سالی که از سوی رهبر معظم انقلاب ، سال شکوفایی و نوآوری نامگذاری شده است، در حوزه فرهنگ ، عفاف و حجاب نیز شاهد نوآوری و تلاشهای جدی ، مستمر و پویا برای کمک به نسل جوان در این زمینه باشیم .

دبیر کمیته اطلاع رسانی دومین جشنواره ملی دانشجویی دختران آفتاب اضافه کرد: در این دوره از جشنواره که برای نخستین بار به صورت سراسری برگزار می شود، بیش از 200 دانشجوی دختر از دانشگاههای مختلف مشارکت خواهند داشت.

جشنواره ملی دانشجویی دختران آفتاب همزمان با سالروز ولادت حضرت فاطمه معصومه (س) و روز "دختران" در آبان ماه سال جاری با هدف بررسی فلسفه حجاب در میان قشر جوان دانشجو، هدایت نسل جوان کشور به سوی تعالی فرهنگی و معرفی بهترین نحوه حفاظت از گوهر ارزشمند وجودی این نسل برگزار می شود.

آخرین مهلت ارسال آثار به این جشنواره دانشجویی تا اول مهر ماه سال جاری است و دانشجویان علاقه مند به شرکت در جشنواره می توانند با مراجعه به پایگاه اینترنتی دبیرخانه به نشانی www.dokhtaraneaftab.ir در این زمینه اطلاعات بیشتر را دریافت کنند.