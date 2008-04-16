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۲۸ فروردین ۱۳۸۷، ۱۶:۳۹

1000 نفر در کنگره رادیولوژی شیراز شرکت می کنند

شیراز - خبرگزاری مهر: دبیر کنگره و عضو هیئت مدیره انجمن رادیولوژی کشور از حضور یک هزار متخصص رادیولوژی در بیست و چهارمین کنگره بین المللی رادیولوژی ایران در شیراز خبر داد و گفت: بخشی از شرکت کنندگان در این کنگره را متخصصان رادیولوژی خارجی تشکیل می دهند.

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، محمد مهدی آرسته، بعد از ظهر امروز در جمع خبرنگاران افزود: در این کنگره 40 نفر از متخصصان کشورهای آلمان، آمریکا، اردن، انگلستان، امارات متحده عربی، ترکیه، سوییس، بلژیک و هند شرکت خواهند کرد.

وی خاطرنشان کرد: در فراخوان این کنگره بیش از 100مقاله ارسال شده که از این تعداد 50 مقاله جهت ارائه شفاهی و 30 مقاله جهت ارائه به صورت پوستر انتخاب شده اند.

به گفته عضو هیئت مدیره انجمن رادیولوژی کشور، برگزاری 15کارگاه آموزشی تخصصی از جمله برنامه های جنبی کنگره رادیولوژی ایران محسوب می شود.

آرسته در بخش دیگری از سخنان خود ضمن تاکید بر لزوم توجه به اهمیت رادیولوژی در جامعه بیان داشت: امروز رادیولوژی رشته ای فراگیر محسوب شده و هیچ رشته ای در علم پزشکی نیست که به رادیولوژی نیاز نداشته باشد.

بیست و چهارمین کنگره بین المللی رادیولوژی ایران، سوم تا ششم اردیبهشت ماه در هتل همای شیراز برگزار می شود.

کد مطلب 666852

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