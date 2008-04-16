جزئیات کارنامه و نحوه انتخاب رشته داوطلبان آزمون دستیاری اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، راهنمای انتخاب رشته - محل این دوره از آزمون دستیار تخصصی جهت سال تحصیلی 88 - 87 از سوی دبیرخانه شورای آموزش پزشکی وزارت بهداشت اعلام شد.

کارنامه آزمون شرکت کنندگان در آزمون سی و پنجمین دوره پذیرش دستیار که موفق به کسب نمره حداقل 150 از 600 شده اند حاوی نمره آزمون و رتبه داوطلب در سهمیه مربوطه صادر شده است.

اخذ کارنامه و فرم انتخاب رشته - محل و نیز تکمیل آن به منزله مجوز جهت پذیرش شناخته نمی شود و در صورتیکه در هر مرحله اعم از قبل یا بعد از پذیرش مشخص شود که متقاضی واجد شرایط استفاده از سهمیه یا سایر امتیازات مورد تقاضا نباشد، طبق مقررات عمل خواهد شد.

کارنامه داوطلبان آزمون دستیاری شامل مشخصات داوطلب شامل نام و نام خانوادگی، نام پدر، جنس، شماره شناسنامه، سال تولد و سهمیه ثبت نامی، نمره داوطلب در فاصله 150 تا 600 و رتبه کل داوطلب در مقایسه با سایر شرکت کنندگان و نیز رتبه در سهمیه مورد تقاضای داوطلب است.

به هر یک از داوطلبان پذیرش به همراه کارنامه یک فرم انتخاب رشته - محل تعلق می گیرد که داوطلبان می توانند بر اساس ضوابط حداکثر تا 100 کد رشته – محل مجاز را براساس جداول مربوطه انتخاب کنند.

داوطلبان علاوه بر انتخاب رشته – محل از طریق اینترنت، لازم است یک کپی از آخرین فرم انتخاب رشته – محل تهیه و به دانشگاه محل آزمون تحویل دهند. لازم است فرم مربوطه به امضاء و مهر نظام پزشکی رسانیده شود و پس از تحویل آن به دانشگاه، ممهور به مهر دانشگاه نیز شود.

داوطلبان باید نکات لازم را در خصوص سهمیه های اعلام شده رعایت کنند.

پذیرش نهایی از بین افراد واجد شرایط با رعایت مقررات و مصوبات مربوطه و دستورالعمل سی و پنجمین دوره آزمون پذیرش دستیار تخصصی بوده و اخذ کارنامه و فرم انتخاب رشته – محل و نیز تکمیل آن به منزله مجوز جهت پذیرش شناخته نمی شود.

داوطلبان باید نهایت دقت را در تکمیل و ارسال فرم انتخاب رشته – محل داشته باشند چرا که پس از تائید نهایی و ارسال فرم انتخاب رشته – محل، درخواست تغییر، کاهش یا افزایش در کد رشته – محلهای انتخابی و یا ابطال فرم انتخاب رشته – محل امکانپذیر نیست.

پس از مهلت مقرر کپی فرم انتخاب رشته – محل از داوطلب توسط دانشگاه پذیرفته نخواهد شد و در صورت انتخاب رشته – محل به صورت اینترنتی و عدم تحویل کپی فرم به دانشگاه، فرم اینترنتی به تنهایی کافی نبوده و دبیرخانه هیچگونه مسئولیتی در قبال این افراد نخواهد داشت.

ارسال فرم انتخاب رشته – محل از طریق پست به هیچ عنوان پذیرفته نخواهد شد و به مواردیکه از طریق پست ارسال شود، ترتیب اثر داده نخواهد شد. اعتراضات واصله به سئوالات توسط مسئولین ذیصلاح بررسی و نتیجه آن در تصحیح اوراق امتحانی اعمال شده است و نتایجی که در کارنامه داوطلب درج شده، حاصل اعمال آخرین اصلاحات و تغییرات در کلید است.

هرگونه مغایرت بین سهمیه ثبت شده روی کارت آزمون با سهمیه درج شده بر روی کارنامه حاصل بررسی مدارک و بر اساس مستندات ارسال شده از سوی داوطلب است و در کلیه موارد در صورت عدم ارسال مدارک و مستندات در خصوص سهمیه مناطق محروم، سهمیه رزمندگان، سهمیه مازاد مناطق محروم و سهمیه مازاد استعدادهای درخشان، سهمیه اینگونه داوطلبان به آزاد تبدیل شده است.

چنانچه هر یک از داوطلبان به هر دلیل در موعد مقرر نسبت به انتخاب رشته – محل و تحویل فرم نهایی انتخاب رشته – محل به دانشگاه محل آزمون اقدام نکنند به منزله انصراف از فرآیند انتخاب رشته – محل تلقی شده و از فرآیند پذیرش حذف خواهد شد.

مهلت تعیین شده جهت انتخاب رشته – محل قابل تمدید نیست و انتخاب رشته - محل صرفا اینترنتی خواهد بود. کلیه پذیرفته شدگان در تمامی سهمیه ها مکلف به انجام خدمات تعهدات قانونی خود در مناطق محروم مورد نظر وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی (با صلاحدید معاونت سلامت) خواهند بود.

کلیه داوطلبان باید نسبت به انتخاب رشته – محلهای آموزشی مورد علاقه خود به ترتیب اولویت اقدام کرده و فرم انتخاب رشته – محل تکمیل شده خود را تا سوم اردیبهشت ماه از طریق اینترنت ارسال کنند.

مطابق مصوبات شورای آموزش پزشکی و تخصصی چنانچه هر یک از داوطلبین سی و پنجمین دوره آزمون پذیرش دستیار در یکی از رشته های تخصصی پذیرفته شوند ولی ثبت نام نکنند و یا پس از ثبت نام به هر نحو انصراف دهند مجاز به شرکت در آزمون دوره بعد نخواهند بود.

کسانیکه در پذیرش مرحله اول پذیرفته نشده باشند چنانچه تمایل ندارند که در مرحله جایگزین پذیرش شرکت کنند باید در زمان مقرر که متعاقباً اعلام خواهد شد (در زمان اعلام نتایج نهایی) به سایت دبیرخانه شورای آموزش پزشکی و تخصصی مراجعه و کتباً انصراف خود را از پذیرش در مرحله جایگزین اعلام کنند در غیر این صورت در پذیرش مرحله جایگزین در نظر گرفته شده و در صورت قبولی و عدم ثبت نام مشمول ممنوعیت از شرکت در دوره بعدی خواهند شد.