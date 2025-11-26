به گزارش خبر نگار مهر حجت الاسلام رضا نوری صبح چهارشنبه در مراسم اقتدار بسیجیان که در مصلی امام خمینی بجنورد برگزار شد اظهار کرد: خداوند در قرآن فرمان قیام و جهاد را متوجه همه مردم کرده است؛ چه در میدان جنگ، چه در عرصه خدمت به مردم. هرجا که تکلیف الهی اقتضا کند، باید وارد میدان شد.

وی با اشاره به تفاسیر آیات قیام، گفت: قیام یعنی آماده‌بودن، بی دلبستگی و توان اقدام. کسانی که دلبستگی‌های سنگین دنیا را کنار گذاشته باشند، زودتر و سبک‌تر در مسیر خدمت، مبارزه و دفاع از حق قدم برمی‌دارند.

نماینده ولی‌فقیه در خراسان شمالی در ادامه افزود: جهاد تنها جنگ با اسلحه نیست گاهی جهاد در برابر دشمن بیرونی است، و گاهی جهاد با نفس، تکبر، زیاده‌خواهی و غرور. زیاده‌طلبی منشأ بسیاری از نزاع‌هاست، چه میان دو کشاورز، چه میان کشورهایی که به منابع دیگران چشم طمع دارند.

حجت‌الاسلام نوری با تأکید بر اینکه بسیجی حق‌پذیر و ظلم‌ستیز است، خاطرنشان کرد: بسیجی کسی نیست که تجاوز به حق مردم را ببیند و خاموش بماند و همان‌گونه که امام خمینی (ره) در برابر استبداد داخلی و استکبار جهانی ایستاد، امروز نیز بسیج ادامه همان راه است و مسئولیت دارد در برابر هر نوع ظلم بایستد.

وی با اشاره به فشارهای فرهنگی و اقتصادی دشمنان، گفت: بخشی از تحریم‌ها به‌خاطر این است که ما فرهنگ و قوانین برخاسته از وحی و اهل‌بیت (ع) را کنار نگذاشتیم و فرهنگ تحمیلی آنان را نپذیرفتیم، آنها از ما می‌خواهند که احکام اسلامی در حوزه خانواده، حقوق، حدود و ارزش‌های دینی کنار گذاشته شود، اما ملت ما تسلیم نشده است.

نماینده ولی‌فقیه در خراسان شمالی افزود: امروز جنگ مستکبران با ملت‌ها جنگ فرهنگ‌هاست؛ جنگ زیاده‌خواهی و سلطه‌جویی با استقلال‌طلبی و ایمان. و درست در چنین نقطه‌ای است که فرهنگ بسیج معنا پیدا می‌کند.