دارابی: ۳۶ طرح در کارگروه امور زیربنایی ایلام تصویب شد

به گزارش خبرنگار مهر، رضا دارابی صبح چهارشنبه در جلسه کارگروه امور زیربنایی استان اظهار کرد: ۳۶ طرح از شهرستانهای مختلف استان بررسی و رأی لازم صادر شده است.
وی بیان کرد: عمده این طرحها در دو حوزه گردشگری و کشاورزی شامل احداث مجتمعهای گردشگری، بومگردی، پرواربندی بره و گوساله، تولید پشم خالص، تولید مرغ گوشتی، بستهبندی عسل، گاوداری، احداث مجتمعهای خدماتی و رفاهی و… بود.
دارابی ضمن تأکید بر اهداف این کارگروه در راستای ایجاد کارآفرینی، اشتغال و کمک به توسعه استان گفت: هر سه ماه یکبار گزارشی مستند از نتایج مجوزهای دادهشده در جلسه ارائه شود تا مشخص گردد که آیا این طرحها واقعاً انجام شده و به ثمر رسیدهاند یا فقط روی کاغذ ماندهاند.
معاون عمرانی استاندار ایلام مهمترین وظیفه کارگروه زیربنایی را ریلگذاری درست برای پیشرفت استان بر مبنای آمایش سرزمینی و توجه به نقاط محروم دانست و افزود: این کارگروه باید با نگاه عدالتمحور، طرحها را به سمت مناطق کمتر برخوردار هدایت کند تا توسعه متوازن در سراسر استان محقق شود.
وی گفت: نتیجه نهایی باید آن باشد که مردم در زندگی روزمره خود اثر این تصمیمات را از اشتغال جوانان گرفته تا رونق گردشگری و کشاورزی ببینند.
