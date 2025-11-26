  1. استانها
کرمی: خدمت و امیدآفرینی مأموریت اصلی بسیج در عصر امروز است

ایلام - استاندار ایلام گفت: خدمت و امیدآفرینی دو مأموریت اصلی بسیج در عصر امروز است.

به گزارش خبرنگار مهر، احمد کرمی صبح چهارشنبه در اجتماع بزرگ بسیجیان استان ایلام به مناسبت پنجم آذر با تأکید بر نقش بی‌بدیل بسیج در جامعه گفت: خدمت به مردم و امیدآفرینی، دو محور اصلی تأکیدات رهبر معظم انقلاب درباره بسیج است و امروز بیش از هر زمان باید این دو اصل در اولویت برنامه‌ها قرار گیرد.

وی با تسلیت ایام فاطمیه و گرامیداشت یاد و نام شهدای انقلاب و دفاع مقدس افزود: تشکیل بسیج از ابتکارات ماندگار امام راحل بود تا مردم از همه اقشار در اداره کشور سهیم باشند و در صحنه‌های مختلف نقش‌آفرینی کنند.

کرمی با اشاره به جایگاه مردمی بسیج اظهار داشت: بسیج برخاسته از مردم و متعلق به مردم است و اقتدار جمهوری اسلامی بیش از هر چیز به پشتوانه همین مردم وفادار وابسته است. حضور پرشکوه مردم در آئین‌های ملی و مذهبی، از جمله تشییع پیکر شهدای گمنام، نشانه عمق ایمان، بصیرت و انسجام جامعه ایران اسلامی است.

استاندار ایلام همچنین گفت: امروز بسیج در حوزه‌های علمی، فناوری، دفاعی، درمانی و حتی عرصه‌های نوینی چون هوش مصنوعی حرف‌های جدی برای گفتن دارد و بسیاری از موفقیت‌های ملی به‌واسطه تلاش‌های بی‌منت بسیجیان حاصل شده است.

وی در پایان با اشاره به ضرورت خدمت صادقانه به مردم خاطرنشان کرد: دشمن در جنگ سخت شکست خورده و اکنون می‌کوشد با ایجاد یأس و ناامیدی، خدمات و پیشرفت‌های کشور را کمرنگ جلوه دهد. بنابراین مسئولان باید با روحیه جهادی و بسیجی، شبانه‌روز برای رفع نیازهای مردم تلاش کنند.

