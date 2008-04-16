بزرگترین هتل پنج ستاره جنوب کشور در بندرعباس احداث می شود

به گزارش خبرنگار مهر در بندرعباس، صالح دریانورد، عصر امروز در جمع خبرنگاران افزود: هرمزگان دارای جاذبه های منحصر به فردی در حوزه گردشگری و منابع طبیعی است که باید با توسعه زیرساختهای عمرانی لازم از آنها در مسیر رشد هرمزگان بهره برداری کرد.

وی بیان داشت: دارا بودن هر چهار مولفه حمل و نقل دریایی، هوایی، ریلی و زمینی می تواند استان را در بستر توسعه همه جانبه قرار دهد و در کنار این موضوع اهتمام دولت در بهره گیری از شاخصه ها و زمینه های متعدد، هرمزگان را در بستر رشد شتابان قرار داده است.

دریانورد اظهار داشت: بنابر پیگیریهای مداوم استاندار هرمزگان و بر اساس مصوبه هیئت دولت، پنج درصد از مجموع اعتبارات تملک دارایی استانها باید صرف ساخت زیربناهای گردشگری شود و چندین منطقه نمونه گردشگری برای این موضوع هدف گذاری شده تا با تامین اعتبار کار طراحی و ساخت این مناطق نهایی شود.

رئیس سازمان میراث فرهنگی از سال 87 به عنوان سال رشد و پویندگی استان در بحث گردشگری یادکرد و گفت: باید تلاش کنیم تا با استفاده از تمامی امکانات استان را برای میزبانی از مسافرین در تمامی ماههای سال آماده و مهیا کنیم.