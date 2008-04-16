کرمان سومین استان کشور از لحاظ خشکسالی است

به گزارش خبرنگار مهر در کرمان، رئوفی نژاد، عصر امروز در همایش فرمانداران استان کرمان اظهار داشت: مدیران و مسئولان استان کرمان باید با خلاقیت و نوآوری در انجام پروژه های عمرانی استان کرمان تمامی سعی و تلاش خود را برای انجام سریع و کارآمد طرحها به کار گیرند.

وی خاطرنشان کرد: یکی از اولویتهای پروژه های عمرانی در استان کرمان با توجه به شدت خشکسالی طرح تامین آب آشامیدنی برای روستاها و شهرها است و مدیریت صحیح استفاده از آب به عنوان یکی از محورهای اصلی برنامه های عمرانی سال جاری مدنظر مسئولان استان است.

رئوفی نژاد با تاکید بر استفاده بهینه آب در استان کرمان به خصوص در بخش کشاورزی بیان داشت: استفاده از طرحهای آبیاری تحت فشار و انتقال آب به صورت حوزه به حوزه از برنامه های مبارزه با خشکسالی و کمبود آب در استان کرمان است.

وی تصریح کرد: با توجه به مصوبات سفر ریاست جمهوری، حجم پروژهای عمرانی در استان کرمان زیاد است که برای پیشرفت استان باید در زمان مشخص شده پیگیری و به اتمام برسند.

استاندار کرمان با اشاره به وضعیت اشتغال بیان داشت: باید با جدیت و پشتکار در اجرای این پروژه ها نهایت همکاری صورت پذیرد و اولویت اجرای طرحها با پروژه های اشتغالزا است.