شکست نشست 1+5 در شانگهای / تهیه طرحی برای پیگیری موضوعات با تهران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، "هی یافی" معاون وزیر خارجه چین ابراز داشت: این نشست نتیجه محسوسی در برنداشت و مسائل اصلی حل نشد، اما طرحی برای پیگیری موضوعات با تهران تهیه شد.

وی ادامه داد: ما امیدواریم واکنش ایرانیان نسبت به طرح پیشنهادی مثبت باشد و تصمیمی که ایرانیها خواهند گرفت نقش اصلی را در حل مساله خواهد داشت.

معاون وزیر خارجه چین درباره زمان مذاکرات با تهران چیزی نگفت، ولی دستور کار این جلسه را تهیه طرحی مناسب که بتواند جنبه های اقتصادی، امنیتی، سیاسی و هسته ای را برای تشویق ایران در برگیرد، اعلام کرد.

این در حالی است که گوردون جوندرو سخنگوی کاخ سفید امروز در سخنانی خصمانه مدعی شد: در صورت ادامه وضعیت فوق، ایران با تحریم های جدید سیاسی و اقتصادی مواجه خواهد شد .

شورای امنیت سازمان ملل متحد در ادامه اقدامهای غیرقانونی و نامشروع خود بدون توجه به گزارش جدید آژانس بین المللی انرژی اتمی مبنی برحل تمام مسائل باقیمانده درمسئله هسته ای ایران و با نادیده گرفتن همکاری مستمر و شفاف جمهوری اسلامی ایران و تاکید مستمر آژانس بر ماهیت صلح آمیز برنامه هسته ای کشورمان،، شامگاه دوشنبه 13اسفند قطعنامه سوم تحریمها علیه تهران را تصویب کرد.

