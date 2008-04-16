احداث اولین سلول بهداشتی دفع زباله های خطرناک

به گزارش خبرگزاری مهر، مهندس فرهاد پورسخا با اشاره به اینکه زباله ای که در تهران تولید می شود قابل قیاس با سایر کلان شهرها نیست ، گفت : در تهران روزانه 7هزار 500 تن زباله تولید می شود که این آمار 70 درصد زباله 5 کلان شهر ایران است .

به گفته وی نزدیک به 25 روش برای بازیافت زباله وجود دارد وبا توجه به حجم بالای زباله در شهر تهران اتنخاب مناسب ترین روش برای دفع زباله اولین مشکل بازیافت زباله است.

پورسخا با تاکید بر اینکه یکی از مشکلات کمبود اعتبارات اجرایی بوده است گفت : برای این سازمان در سال گذشته 26 میلیارد تومان اعتبار پیش بینی شده بودکه تنها 6 میلیارد تومان داده شد که در جلساتی که با کمیسیون های تخصصی داشتیم در متمم بودجه 20 میلیارد باقی مانده ابلاغ شد و ما بر ما بر اساس برنامه ریزی که از قبل انجام شده بود بلا فاصله آن را هزینه کردیم.

وی بااشاره به افزایش سهم بخش خصوصی در بازیافت زباله گفت : کلنگ کارخانه 2 هزار تنی که از پیشرفته ترین سیستم و تکنولوژی برخوردار است در زمینی بالغ بر 10 هکتار زده خواهد شد که بالغ بر 80 میلیارد تومان برای احداث آن سرمایه گذاری شده است و ارزش عملیاتی که از ما در خواست می شود 4 تومان است ، یعنی ما توانسته ایم معادلات اقتصادی در این بخش را هم تغییر دهیم .

مدیرعامل سازمان بازیافت و تبدیل مواد شهرداری تهران با بیان اینکه روش ما در بازیافت زباله تولید حداکثری کمپوست از زباله تر است گفت :70 درصد ماهیت زباله ها جمع آوری شده تر است و23 درصد نیز زباله های ارزشمند هستند والباقی نیز زباله هایی هستند که باید امحا شوند .

به گفته پور سخا برای بازیافت 3000 تن زباله 12 خط 250 تنی در حال راه اندازی است.

وی با اشاره به روند زمانی کمپوست گفت: در حال حاضر تولید کمپوست 6 ماه زمان لازم داریم که این فاصله زمانی سبب مشکلات زیست محیطی می شود که با ساخت سایت تخمیر 22 هکتاری این زمان به دو ماه کاهش خواهد یافت.

مدیرعامل سازمان بازیافت و تبدیل مواد شهرداری تهران وظیفه کارخانه های کمپوست را تولید کمپوست و ماده سوختی RDFعنوان کرد وگفت:این ماده سوختتی ماده اشتغالی و 50 درصد ارزش حرارتی کک را داراست.

وی تاکید کرد :اگر ما در بخش بازیافت درست عمل کنیم دیگر در زمینه دفع با مشکلی روبرو نخواهیم بود.

پورسخا خبر از خرید سلول دفع زباله های خطرناک داد وگفت:این سلول اولین سلول دفع زباله بهداشتی است که قابلیت دفع25 تن زباله های صنعتی و بیمارستانی در روزرا داراست .

وی ادامه داد :بابه نتیجه رسیدن سه عملیات عمده این سازمان یعنی تولید کمپوست با ظرفیت بالا احداث سلول دفع زباله و زباله سوز تخصص دیگر توان پاسخ گویی به هرنوع زباله را خواهیم داشت.

مدیرعامل سازمان بازیافت و تبدیل مواد شهرداری تهران در پاسخ به این پرسش که آیا این میزان پاسخگوی زباله های بیمارستانی است، گفت:اگر 70 تن زباله بیمارستانی به درستی در مبدا تفکیک شوند این سلول جوابگو خواهد بود.

وی در تشریح اولین سلول بهداشتی دفع زباله گفت:این سلول به شکل کاملا ایمن و با مواد پلیمری ایزوله شده و کمترین آلودگی و تبعات بهداشتی دفع زباله را برای شهر به همراه دارد.

مدیر عامل سازمان بازیافت و تبدیل مواد شهرداری تهران گفت: دراین سلول سیستم مدار بسته دفع شیرابه های تولید شده از زباله ها تعبیه شده است، این سیستم تمام شیرابه های موجود را از زیرزمین مکیده و در مخازن استاندارد دفع می کند.

پورسخا ایجاد سیستم های استحصال گاز متان را از دیگر ویژگی های سلول بهداشتی دفع زباله دانست و افزود: مخازن ویژه اشتعال گاز متان دراین سلول بهداشتی ایجاد شده تا تمام فرآیندهای مربوط به دفن زباله دراین مکان انجام شود.

وی با اشاره به تبعات زیست محیطی دفن زباله در کهریزک، گفت: نزدیک به دو سوم اراضی این منطقه برای دفن زباله دست نخورده باقی مانده که باایجاد سلول بهداشتی دفن زباله تحولی جدی در مسایل زیست محیطی جنوب پایتخت ایجاد خواهد کرد.

پورسخا در ادامه به مراکز در یافت زباله خشک اشاره کرد وگفت:برای هر محله یک مرکز بازیافت زباله خشک دایر خواهیم کرد که به طور مستقیم و سیستم کارت های الکترونیکی را جایگزین سیستم بنی خواهیم کرد.