توافق هسته ای واشنگتن و دهلی می تواند به سقوط دولت هند بیانجامد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، آبیشک سینگوی سخنگوی حزب کنگره هند در دیدار از آمریکا اعلام کرد که یک رای گیری عجولانه در پارلمان هند درباره توافق هسته ای واشنگتن و دهلی ممکن است باعث سقوط دولت مانموهان سینگ شود .

وی که برای دیداری سه روزه در واشنگتن به سر می برد ادامه داد: حفظ دولت برای ما یک اصل است.

سخنگوی حزب حاکم هند ابراز داشت: دولت مانموهان سینگ نباید قربانی این پیمان شود.

جرج بوش" رئیس جمهوری آمریکا در2 مارس سال 2006 (11 اسفند سال 1385) در سفر خود به دهلی نو توافقی را با سینگ امضا کرد که بر اساس این توافق که پایه های آن در 18 جولای سال 2005(27 تیر 1384) صورت گرفت، آمریکا متعهد شد تا به هند فناوری هسته ای صلح آمیز بدهد.

توافقنامه آمریکا-هند به دهلی نو اجازه می دهد که راکتورهای هسته ای و سوخت آنها را از خارج تهیه نماید.

گرچه این توافق از سوی کنگره آمریکا تصویب شد، اما اصلاحاتی که در آن به وجود آمد مخالفت هایی را در پارلمان هند و حتی در بین متحدین دولت این کشور به ویژه در بین احزاب کمونیست به وجود آورده است.

احزاب چپ هند توافق اخیر هسته ای میان دهلی نو و واشنگتن را خروج دولت "مانموهان سینک"از خطوط قرمز امنیت ملی هند می دانند .