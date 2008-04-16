دیدار سپاهان برابر مس کرمان بدون تماشاگر برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، برخلاف اعلام خبر پایان محرومیت هواداران تیم فوتبال سپاهان از حضور در ورزشگاه فولادشهر در تاریخ نوزدهم فروردین ماه، سازمان لیگ برتر اعلام کرد که این تیم اصفهانی همچنان از انجام مسابقات خانگی اش در اصفهان با حضور تماشاگران محروم است.

برپایه این گزارش، سازمان لیگ با ارسال نامه ای به باشگاه سپاهان اعلام کرده که تعطیلات مسابقات در محرومیت این تیم لحاظ نشده است تا این تیم همچنان از برگزاری مسابقات خانگی خود با حضور تماشاگران محروم باشد.

به دنبال حوادث و اتفاقات پیرامون بازی سپاهان - پرسپولیس، کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال در تاریخ نوزدهم دیماه سال 86این تیم را به برگزاری بازی بدون تماشاگر به مدت سه ماه خارج از خانه محکوم کرد. پس از مدتی کمیته استیناف فدراسیون فوتبال رای به بازگشت تیم فوتبال سپاهان به اصفهان داد اما درعین حال تاکید کرد محرومیت تماشاگران این تیم از حضور در ورزشگاه لازم الاجراست که بر این اساس محرومیت سه ماهه تیم فوتبال سپاهان در تاریخ نوزدهم فروردین ماه به اتمام می رسد.

با توجه به اعلام سازمان لیگ برتر، باشگاه سپاهان اصفهان از تماشاگران تیم فوتبال این باشگاه درخواست کرده است تا برای تماشای دیدار این تیم برابر مس کرمان، به ورزشگاه فولادشهر نیایند.

دیدار تیم های فوتبال سپاهان اصفهان و مس کرمان درچارچوب هفته بیست و هشتم رقابت های لیگ برتر باشگاه های کشورساعت 15:45 روز جمعه هفته جاری با قضاوت تورج حق وردی در ورزشگاه فولادشهراصفهان برگزار می شود.