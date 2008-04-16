متکی درگذشت سفیر ایران در بلغارستان را تسلیت گفت

به گزارش خبرگزاری مهر، منوچهر متکی در پیام تسلیت خود آورده است : خبر درگذشت همکار صدیق و گرانقدر شادروان حبیب الله بی آزار که در طول دوران تصدی صادقانه خود در پستهای مختلف در این وزارتخانه منشاء خدمات ارزنده ای بوده اند موجب تاسف و تاثر خاطر اینجانب شد. از خداوند متعال برای آن عزیز سفر کرده غفران و رحمت واسعه الهی و برای خانواده گرامی و سایر بازماندگان صبر جمیل و اجر جزیل مسئلت می نماید.

حبیب الله بی آزار در سال 1329 در شهر قم متولد شد و تحصیلات ابتدایی را همان جا به پایان رساند. پس از اخذ لیسانس از دانشکده علوم دانشگاه تهران موفق به دریافت مدرک کارشناسی ارشد از دانشگاه کانزانس شد.

وی با شروع انقلاب اسلامی در زمره انقلابیون همرزم شهید باهنر و رجایی در آموزش و پرورش به خدمت مشغول شد.



بی آزار در سال 1365 به وزارت امورخارجه منتقل و در آنجا به عنوان رئیس اداره امور دانشجویی و بورسها و سپس به سمت سفیر جمهوری اسلامی ایران در آتن منصوب شد.

وی سپس به عنوان وزیر آموزش و پرورش منصوب و بعد از آن مدتی به عنوان مشاور وزیرامور خارجه مسئولیت امور ایثارگران را به عهده گرفت. وی در مقطعی به عنوان سفیر جمهوری اسلامی ایران در آلبانی و پس از آن در سال 1386 به عنوان سفیر جمهوری اسلامی ایران در بلغارستان منصوب شد.

حبیب الله بی آزار پس از یکسال تحمل بیماری سرطان معده در تاریخ 87.1.27 در صوفیه پایتخت کشور بلغارستان به رحمت ایزدی پیوست.

مراسم تشییع نامبرده روز پنجشنبه ساعت 9 صبح از حسینیه حجت واقع در بازار دوم نازی آباد برگزار می شود.