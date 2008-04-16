راهیابی کمانداران کامپوند مرد ایران به دور حذفی

به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات جهانی تیراندازی با کمان با حضور 375 تیرانداز از سراسر جهان، از صبح امروز چهارشنبه 28 فروردین ماه در شهر پورچ کرواسی آغاز شده است.

تیم ملی کامپوند مردان ایران متشکل از رضا زمانی نژاد، مجید احمدی و پرویز صادقی در مرحله مقدماتی بعد از تیم های فرانسه و استرالیا در جایگاه سوم جدول رده بندی قرار گرفته تا هر سه ورزشکار کشورمان جواز حضور در مرحله حذفی انفرادی و تیمی این دیدارها را بدست آورند.

در مسابقات امروز 85 تیرانداز از 29 کشور تیراندازی کردند که در نهایت مجید احمدی با 695 امتیاز در جایگاه پنجم قرار گرفت. پرویز صادقی با 689 امتیاز عنوان چهاردهم جدول را بدست آورد و رضا زمانی نژاد دارنده مدال طلای آسیا و برنز جهانی با 677 امتیاز در جایگاه بیست و سوم جدول مقدماتی ایستاد. در مجموع 32 تیراندازبرتر جهان در مرحله حذفی برای کسب مدال به رقابت می پردازند.

دور مقدماتی مسابقات جام جهانی کرواسی در رشته ریکرو مردان و زنان و کامپوند بانوان تا ساعت 23 امشب به وقت ایران در زمین اختصاصی تیر وکمان شهر پورچ پیگیری خواهد شد.

مرحله حذفی مسابقات کرواسی در بخش انفرادی پنجشنبه 29 فروردین ماه و مرحله حذفی تیمی روزهای جمعه وشنبه 30 و 31 فروردین ماه برگزار می شود.

رقابتهای جهانی تیراندازی با کمان از امروز در شهر پورچ کرواسی آغاز و تا 31 فروردین ماه پیگیری می شود.