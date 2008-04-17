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۲۹ فروردین ۱۳۸۷، ۱۰:۱۴

معاون وزیر صنایع:

قم مستعد توسعه واحدهای پتروشیمی است

قم مستعد توسعه واحدهای پتروشیمی است

قم - خبرگزاری مهر: معاون پارلمانی وحقوقی وزیر صنایع و معادن در حاشیه سفر هیئت دولت به استان قم اعلام کرد این استان قابلیت‌های فراوانی جهت توسعه واحدهای پتروشیمی دارد.

به گزارش خبرنگار مهر در قم، دکتر محمد رضا مجیدی بعد از ظهر امروز در حاشیه بازدید از چند مجتمع صنعتی گفت: نزدیکی شهر قم به تهران و همچنین فاصله 120 کیلومتری این شهر تا تهران سبب می‌شود سرمایه‌گذاران رغبت فراوانی برای سرمایه‌گذاری در این استان داشته باشند.

وی ادامه داد: با این حال به دلیل وضعیت آب وهوایی استان قم صنایعی در استان قم توسعه می‌یابند که از لحاظ آب کم مصرف‌اند.

مجیدی با اشاره به این که صنایع کوچک بسیاری در استان قم رشد یافته‌اند از پتروشیمی به عنوان یکی از صنایع بزرگ که می‌تواند به توسعه صنعتی و اشتغال این استان کمک کند یاد کرد.

وی در قسمت دیگری از سخنان خود با اشاره به برنامه‌های وزارت صنایع و معادن در سال 87 از توسعه ظرفیت تولید فولاد و آلومینیوم به عنوان بخشی از این برنامه‌ها یاد کرد.

مجیدی افزود: توسعه ظرفیت‌ بهره‌برداری از معادن و تشکیل شورای اکتشاف و رفع موانع تولید خصوصا در بخش معدن از دیگر برنامه‌های وزارت صنایع ومعادن به شمار می‌آید.

کد مطلب 666943

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