60 مرکز به کارگران کرجی خدمات ویژه ارائه می دهند

رئیس خانه کارگر کرج در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج اظهار داشت: علاوه بر اینکه اعضای خانه کارگر می توانند از خدمات این مراکز با تخفیف ویژه استفاده کنند، استراحتگاههای چمخاله در شمال کشور و سرعین در اردبیل آماده پذیرش کارگران در سراسر کشور است و کارگران عضو این مرکز می توانند با تخفیف ویژه از این استراحتگاه ها استفاده کنند.

قلی شادبخش افزود: ارائه مشاوره حقوق کار به صورت رایگان به کارگران به ویژه کارگران اخراجی توسط مشاوران خبره و نمایندگان کارگران در مراجع حل اخبلاف اداره کار و ایجاد تعامل بین کارگران و کارفرمایان در جهت بهبود در روند تولید از جمله فعالیتهای واحد صنفی این تشکیلات بوده است.

وی خاطرنشان کرد: همچنین تحت پوشش قرار گرفتن 93 درصد از اعضای خانه کارگر کرج در دانشگاه علمی کاربردی و پیام نور در خصوص ورود به مقاطع کاردانی، کارشناسی و کارشناسی ارشد به دلیل اخذ قرارداد با این مراکز دانشگاهی از دیگر اقدامات این مرکز در سال گذشته بوده است.

این مسئول عنوان کرد: برگزاری دوره های آموزش کوتاه مدت رایگان در زمینه رایانه، زبان و حسابداری به نحوی که از سال 1380 تاکنون بیش از 60 هزار نفرساعت از این دوره ها بهره برده اند.

شادبخش یادآور شد: برگزاری دوره های ضمن خدمت با هدف تقویت آموزش عالی، کاربردی کردن علوم افزایش مهارتهای شغلی و در نتیجه آن پیشبرد اهداف تولیدی صنعت کشور با برگزاری سمینارهای متعدد برای نیروی کار کشور از دیگر فعالیتهای خانه کارگر کرج طی یک سال گذشته بوده است و این مرکز در سال جاری نیز در جهت ارائه خدمت به قشر کارگر خدمات خود را ارائه می دهد.

خانه کارگر کرج در حال حاضر دارای 15 هزار عضو است و کارگران می توانند جهت استفاده از خدمات این مرکز با شماره تلفنهای 2541828-0261 تماس حاصل نمایند.