تلاش دولت اندونزی برای کاهش 10 درصدی فقر / دولت جاکارتا در آستانه استیضاح

الف- اخبار ایران

روزنامه سواراکاریا سخنان روز گذشته محمدرضا آشتیانی جانشین فرمانده کل ارتش ایران را نقل کرد که گفته بود: در صورتی که اسرائیل هر گونه حمله نظامی را علیه ایران صورت دهد، تهران اسرائیل را از روی نقشه زمین پاک خواهد نمود.



ب- اخبار و تحولات داخلی اندونزی

1- اخبار سیاسی



روزنامه جاکارتا پست نوشت که تعدادی از نمایندگان مجلس اندونزی از عملیات عده ای تبهکار در قاچاق مردم این کشور به امریکا انتقاد کرد. نمایندگان مجلس در این اعتراض که توسط نائب رئیس مجلس اندونزی اعلام گردید خاطر نشان کردند که اگر گزارش وزارت دادگستری امریکا مبنی بر قاچاق هزاران اندونزیائی به امریکا صحت داشته باشد، کلیه دست اندرکاران این اقدام تبهکار و مجرم هستند .

آنها در بیانیه خود از دولت خواسته اند هرچه سریعتر با تشکیل یک کمیته ویژه جلوی این روند را بگیرد.یکی از اعضای کمیسیون 3 مجلس خواستار شد تا دولت بدون وقت کشی شبکه قاچاق مذکور را کشف و به مراجع قضائی تحویل دهد.

روزنامه کمپاس نیز نوشت که دیروز در پایان جلسه علنی مجلس نمایندگان اندونزی تعداد نمایندگان حامی استیضاح دولت بدلیل افزایش قیمت اجناس خوراکی مورد نیاز مردم به بیش از 130 تن رسید. نمایندگان حامی این استیضاح اعلام داشته اند که آنان این بار به حضور وزرای دولت برای پاسخ به استیضاح مجلس رضایت نخواهند داد زیرا رئیس جمهور باید شخصا به این استیضاح پاسخ دهد.



"یودی کریسناندی" یکی از حامیان اصلی این استیضاح در مصاحبه با خبرنگاران گفت: این استیضاح ارتباط مستقیمی با زندگی بسیاری از مردان اندونزی دارد و به همین دلیل رئیس جمهور باید شخصأ در این جلسه استیضاح حاضر شود، زیرا این جلسه بجز رسیدگی به مسائل مردم به هیچ موضوع دیگری پرداخته نخواهد شد.



لازم بذکر است مرحله بعدی طرح استیضاح دولت در جلسه آینده مجلس نمایندگان اندونزی مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

روزنامه کوران تمپو گزارش داد که "سوسیلو بامبانگ یودیونو" رئیس جمهور اندونزی دیروز طی سخنانی وجود نهادهای نظارتی را در تمامی سازمان ها و نهادهای دولتی لازم دانست و افزود : قدرت باید با قدرت کنترل شود و حتی من که رئیس جمهور هستم نیز باید مورد نظارت نهادهای نظارت بر عملکرد ریاست جمهوری قرار بگیرم. رئیس جمهور روند اصلاحات 10 ساله در اندونزی را مثبت ارزیابی نمود و گفت : نظام حاکم بر نهادهای نظارتی باید اصلاح گردد تا این نهادها بتوانند با آزادی بیشتری به انجام مسئولیت های خویش بپردازند.



"یودیونو" نظارت موجود بر نهادهای دولتی را موجب بالا رفتن عملکرد این نهادها نامید و گفت: قانون برای تمامی اشخاص و یا نهادهای دولتی یکسان می باشد و هنگامی که قانون نظارت را بر این نهادها واجب می داند در نتیجه باید اجرا شود و نهاد ریاست جمهوری نیز از این قاعده مستثنی نخواهد بود.

روزنامه جورنال ملی نوشت که "جوکو سوسانتو" فرمانده ارتش اندونزی در مصاحبه با خبرنگاران از تلاش بی وقفه عده ای برای وارد ساختن ارتش به مسائل سیاسی خبر داد و گفت که این عده تمامی تلاش خود را بکار بسته اند ولی ما همچنان بر روی تعهدات خویش پایبند می باشیم و در سیاست دخالتی نخواهیم داشت. وی از انجام اقدامات آموزشی در ارتش برای بی طرف بودن در مسلئل سیاسی خبر داد و افزود : ما دفترچه ای را آماده ساخته ایم و در آن چگونگی بی طرفی در مسائل سیاسی را به نیروهای ارتش آموزش داده ایم و طبق برنامه قرار است این دفترچه ها در اسرع وقت میان نظامیان تقسیم گردد.



در پایان فرمانده ارتش اندونزی بی طرفی را یکی از اهداف اصلی اصلاحات در ارتش اندونزی نامید و گفت : ما همچنان برای دستیابی به این هدف تلاش خواهیم نمود.

2- اخبار اقتصادی

روزنامه مدیا اندونزی گزارش داد که دولت جاکارتا با اتخاذ سیاست جدید بار دیگر چالش آفرین شد. این بار دولت با تصویب قوانین صادرات برنج موجب شد تا بسیاری به انتقاد از این تصمیم بپردازند. بر اساس سیاست جدید دولت هیچ نهاد حقیقی و یا حقوقی بدون مجوزهای لازم حق صادرات برنج از اندونزی به دیگر کشورها را ندارد.



"ماریا الکا" وزیر دارایی اندونزی در این رابطه می گوید: هدف اصلی ما تأمین نیاز داخلی می باشد و در صورتی که میزان برنج موجود در انبارها به 3 میلیون تن رسید و برنج در بازارهای اندونزی با قیمت 4 الی 6 هزار روپیه به مردم عرضه گردید آنگاه مجوز صادرات برنج صادر می شود و تمامی افرادی که بدون مجوز اقدام به صادرات برنج نمایند این اقدام آنان برابر با قاچاق محسوب خواهد شد.



این در حالی است که تعدادی از نمایندگان مجلس اندونزی در کمیسیون کشاورزی و همچنین کارشناسان مسائل اقتصادی از این تصمیم دولت انتقاد نموده و اتخاذ این تصمیم را در راستای افزایش میزان محبوبیت دولت با نزدیک شدن به انتخابات ریاست جمهوری سال 2009 دانسته اند. این منتقدین معتقد می باشند که اندونزی در آینده نزدیک نباید درهیچ صورتی به صادرات برنج بپردازد، زیرا تجربه نشان داده است که اندونزی در سال های گذشته نیز زمانی که میزان نیاز داخلی به برنج تأمین شده بود و دست به صادرات زد مدتی بعد مجبور شد چند برابر میزان صادرات برنج خود را وارد نماید.

روزنامه مدیا اندونزی همچنین گزارش داد که دولت جاکارتا در نظر دارد تا با اجرای برنامه های خود در راستای کاهش میزان فقر در اندونزی تعداد فقرای این کشور تا سال 2009 را 10 درصد کاهش دهد. طبق آخرین آمار مؤسسه آمار و ارقام اندونزی 16.6 درصد از کل جمعیت اندونزی و یا به عبارت دیگر 37.2 میلیون نفر از جمعیت اندونزی زیر خط فقر زندگی می نماید که کاهش این تعداد از اهداف اصلی دولت تا سال 2009 بشمار خواهد رفت.



"سوناجا رویت" یکی از مقامات وزارت هماهنگ کننده رفاه عامه در این رابطه به خبرنگاران گفت: ما در هدف گذاری خود استانداردهای بین المللی را در نظر گرفته ایم و قصد داریم تا بمانند استاندارد دنیا میزان فقر اندونزی را به 5 درصد از کل جمعیت 238 میلیون نفری اندونزی کاهش دهیم. وی ادامه داد : با وجود اینکه دولت کاهش 10 درصدی فقر را هدف اصلی خود بیان نموده است ولی پیش بینی می شود تا سال 2009 میزان کاهش فقرا در اندونزی تنها به 8 درصد برسد و ما امیدوار هستیم اندونزی در سال 2015 به استاندارد جهانی فقر نزدیک شود.

3- اخبار فرهنگی



روزنامه کمپاس گزارش داد که "جوارسا سنداجا" رئیس کمیسیون نظارت بر برنامه های شبکه های تلوزیونی (KPI) ضمن هشدار به شبکه های تلوزیونی TPI و INDOSIAR در ارتباط با برخی از برنامه های این شبکه گفت: ما تمامی برنامه های این شبکه ها را زیر نظر داریم و پس از بحث و تبادل نظر بسیار با علمای دینی و همچنین رهبران مردمی به نتایجی دست یافتیم که این نتایج بصورت یک هشدار به شبکه های تلوزیونی فوق ارسال خواهد شد.



وی خطاب به مسئولان شبکه TPI گف : در این شبکه برنامه ای پخش می شود که در این شرکت کنندگان در این برنامه که از مردم عادی می باشند با سوالاتی از جانب مجریان مواجه می شود و در نتیجه آن این شرکت کنندگان در شرایط بسیار بدی قرار گرفته و مجبور به بیان برخی از مسائل خصوصی خانواده خود می شوند که این عمل بدور از اخلاق است که باید اصلاح گردد. وی همچنین از مقامات شبکه INDOSIAR نیز درخواست نمود تا زمان پخش یکی از برنامه های خود را به پس از اذان مغرب تغییر دهد زیرا پخش این برنامه موجب اختلال در انجام وظایف دینی مسلمانان در هنگان اذان مغرب خواهد شد.

ج- اخبار روابط خارجی اندونزی

روزنامه کوران تمپو نوشت که "بودی ایندیارتو" یکی از مقامات شرکت نفت و گاز BP در مصاحبه با خبرنگاران از توافق اندونزی و سنگاپور برای صادرات گاز اندونزی به سنگاپور خبر داد و افزود: اندونزی طی یک قرارداد 18 ساله توافق نموده است تا گاز خود را با قیمت 10 الی 11 دلار برای هر متر مکعب تن به سنگاپور صادر نماید.



وی زمان اجرای این قرارداد را سال 2011 خواند و تصریح کرد : ما قیمت مورد نظر خود را بر اساس تحولات بازار نفت دنیا مشخص نمودیم و امیدواریم این قرارداد بدون هیچ مشکلی به مرحله اجرا درآید.