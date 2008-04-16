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۲۸ فروردین ۱۳۸۷، ۱۸:۵۸

هاشمی به مدیران سرخابی:

با برنامه جامع و رعایت هشت نکته در فصل نقل و انتقالات عمل کنید

با برنامه جامع و رعایت هشت نکته در فصل نقل و انتقالات عمل کنید

معاون سازمان تربیت بدنی و ردیس مرکز توسعه ورزش قهرمانی و حرفه‌ای در نامه‌ای خطاب به مدیران عامل باشگاه‌های استقلال و پیروزی از آنها خواست که با تهیه و اجرای برنامه جامعی در فصل نقل و انتقالات اقدام کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر، در نامه کیومرث هاشمی خطاب به علی فتح ا... زاده، مدیرعامل باشگاه استقلال و حبیب کاشانی ،مدیرعامل باشگاه پرسپولیس ، آمده است: با توجه به در پیش بودن دوره نقل و انتقالات بازیکنان و مربیان ، ضرورت دارد به قید فوریت در جذب هر عضو جدید اعم از بازیکنان داخلی و خارجی یا مربیان با هماهنگی هیات مدیره باشگاه و با رعایت دقیق نکات ذیل ، برنامه جامعی تهیه و اجرا شود تا جایگاه واقعی تیم فوتبال آن باشگاه در فصل آینده به دست آید.

بر اساس این گزارش، در ادامه این نامه آمده است: باید هیات مدیره باشگاه ابتدا برنامه تنظیمی را تصویب و در کلیه مراحل اجرا برآن نظارت داشته باشد و پیش از هر گونه عقد قرارداد اعتبار و بودجه لازم برای آن پیش بینی و منابع مربوطه نیز شناسایی و فقط در چهارچوب اقدام شود.

رئیس مرکز توسعه ورزش قهرمانی و حرفه‌ای تاکید کرده است: اولویت در جذب بازیکنان مستعد داخلی بالاخص تیم های پایه آن باشگاه بوده و حتی الامکان فقط بازیکنان خارجی جذب شوند که جایگزین نموذن آنها از طریق بازیکنان ایرانی مقدورنباشد وقرارداد کلیه بازیکنان خارجی قبل از ثبت به تایید معاونت حقوقی ، فرهنگی و امور مجلس سازمان برسد و کلیه قراردادها ، شفاف و با ذکر دقیق جزییات بوده و در دفاتر فدراسیون و باشگاه ثبت شود.

در ادامه این نامه تصریح شده است: فلوچارت مالی پرداخت تعهدات ایجاد شده تنظیم و براساس آن عمل شود،در خصوص بازیکنانی که در فهرست فروش قرار می گیرند با رعایت دقیق مقررات ، ثبت در آمدهای حاصله در دفاتر مالی باشگاه الزامی است. ضمن اینکه از عقد هر گونه قرارداد مشروط یا یکطرفه باید خوددداری شود.

کد مطلب 666955

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