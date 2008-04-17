تبلیغات کاندیداهای مجلس هشتم در مرحله دوم آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، این تبلیغات در اجرای ماده ‌56 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی و همچنین ماده ‌40 آئین نامه اجرایی قانون، فعالیت تبلیغات انتخاباتی داوطلبان نمایندگی هشتمین دوره مجلس شورای اسلامی برگزار می شود.

با آغاز تبلیغات انتخاباتی مرحله دوم هشتمین دوره مجلس شورای اسلامی، تشکل های سیاسی، با پرده نوشته ها، پلاکاردها و تصاویری که شعارهای تبلیغاتی آنها را به مردم عرضه می کند وارد میدان شده اند و فضای برخی از شهرهای کشور از جمله تهران بار دیگر در این ایام انتخاباتی شده است.

بر اساس اصلاحیه جدید‌ قانون انتخابات مجلس، نصب و الصاق هرگونه مواد تبلیغی ممنوع است و همچنین چاپ عکس جز در قالب زندگینامه و بروشور در قطع 15 × 10 ممنوع است.

داوطلبین می‌توانند تا ساعت 8 صبح روز 5 اردیبهشت تبلیغات خود را در ابعاد 15×20 در قالب بروشور، تراکت، زندگینامه، چاپ و پخش نمایند.

طبق قانون وضعیت بررسی صحت انتخابات در حوزه‌های انتخابیه ‌ای که به دور دوم راه یافته اند باید تا قبل از آغاز تبلیغات انتخاباتی دور دوم یعنی ساعات پایانی شب گذشته توسط شورای نگهبان مشخص می شد از 53 حوزه‌ ای که به دور دوم راه یافته ‌اند تا کنون صحت برگزاری انتخابات 51 حوزه اعلام شده است و تنها اعلام نظر درباره نتیجه بررسی در 2 حوزه انتخابیه باقیمانده است که طبق شنیده های خبرنگار این دو حوزه نیز تا دیشب تعیین تکلیف شده اند.

تبلیغات کاندیداها در دور دوم انتخابات مجلس هشتم منحصر به چاپ بروشور، زندگینامه، جزوه و چاپ عکس نمی شود و مانند دور اول استفاده از روشهای جدید تبلیغی مانند ایجاد سایت تبلیغات اینترنتی، sms ، جلسات سخنرانی، پرسش و پاسخ و مناظره‌های تبلیغاتی نیز منع قانونی ندارد.

همچنین الصاق عکس بر روی وسائط نقلیه و همچنین چاپ عکس و تبلیغات در جراید و روزنامه‌ها ممنوع است.

احزاب و گروهها می توان جهت حضور حداکثری مردم در روز انتخابات با نصب پلاکاردها و بنر در سطح شهرها بدون درج اسامی و چاپ عکس تبلیغات کنند.