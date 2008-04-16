حملات هوایی صهیونیستها به غزه/ 32 فلسطینی شهید و زخمی شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، این منابع گفتند که یک فروند هواپیمای ارتش رژیم اسرائیل عصر امروز به یک دستگاه خودروی غیرنظامی در منطقه زراعی در شهرک بیت لاهیا در شمال نوار غزه حمله کرد.

به گفته منابع پزشکی، در این حمله "هانی زعرب" 23 ساله شهید و پنج نفر دیگر زخمی شدند. شاهدان عینی گفتند که این افراد از اعضای گروهان های قدس شاخه نظامی جنبش جهاد اسلامی فلسطین هستند.



در همین حال، مسئولان پزشکی و شاهدان عینی گفتند که یک فروند هواپیمای ارتش رژیم اسرائیل عصر امروز با حمله به اردوگاه البریج در جنوب غزه 9 نفر از جمله سه کودک را به شهادت رساند.



شاهدان عینی گفتند که هواپیمای ارتش رژیم اسرائیل دستکم چهار موشک به سمت گروهی از مبارزان فلسطینی در شرق اردوگاه شلیک کرد.

دکتر معاویه حسنین رئیس بخش امداد رسانی و اورژانس وزارت بهداشت فلسطین به خبرگزاری فرانسه گفت: دستکم 9 فلسطینی از جمله سه کودک شهید و 17 نفر دیگر از جمله شماری کودک، یک نوجوان و یک زن جراحت های مختلفی برداشته اند و وضعیت برخی از آنها وخیم است.



ارتش رژیم صهیونیستی از بامداد امروز تاکنون دستکم 14 فلسطینی را در حملات مختلف خود به نوار غزه به شهادت رسانده است.