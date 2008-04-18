ضرورت اصلاح سیاست خارجی آمریکا / شکست کاخ سفید در عراق

به گزارش خبرگزاری مهر،روزنامه "البیان" در مقاله ای به قلم "منارالشوربجی" به بررسی آینده سیاست خارجی آمریکا برداخت و نوشت : در جلسه اخیر کنگره آمریکا برای شنیدن اظهارات ژنرال پتریوس، فرمانده نیروهای آمریکایی درعراق، بار دیگر ناتوانی دموکراتها در بهره برداری از مخالفت مردمی با دولت بوش برای محدود کردن سیاست وی در عراق مورد تاکید قرار گرفت.

وی با اشاره به وعده های دروغین مقامهای آمریکایی برای خروج نظامیان آمریکایی ازعراق افزود : دموکراتها پس از اینکه به مردم آمریکا قول دادند به اشغال نظامی عراق پایان دهند در انتخابات 2003 اکثریت کرسیهای کنگره را به دست آوردند.درحالی که آنها به چندین دلیل به تعهدات خود درقبال عراق عمل نکردند.



این نویسنده یکی از این دلایل را به حاشیه راندن گروه اکثریت درسنای آمریکا دانست و اضافه کرد: با اینکه دموکراتها اکثریت را در مجلس سنا تشکیل می دادند؛ به آنها اجازه آزادی عمل داده نمی شد.

وی درادامه این مطلب تصریح کرد: از طرفی رهبران دموکرات بیشتر ازاین بیم داشتند که اگر تصمیم خودشان را برای قطع کمک مالی پنتاگون برای اشغال نظامی عراق عملی کنند؛ متهم به قرار دادن جان نظامیان آمریکایی در معرض خطر شوند.

الشوربجی یاد آورشد : شاید دلیل دیگر این باشد که دموکراتها با سیاست بوش درعراق در چارچوب ساختار فکری دولت که وی برای سیاست خارجی آمریکا در نظر گرفته بود مخالف بودند، زیرا نخبگان سیاسی حزب دموکرات اصلا به تجدید نظرجدی درباره اساس سیاستهایشان درمنطقه فکر نمی کردند.

به گفته این نویسنده مصری الاصل، دموکراتها هیچ وقت دیدگاه و استرات‍ژی جدیدی درباره منطقه نداشتند، بنابراین هنگامی که آنها به شدت از بوش انتقاد می کردند؛درواقع آنها از ایده های نئومحافظه کاران موجود درکاخ سفید به عنوان تصمیم گیران اصلی سیاست خارجی واشنگتن انتقاد می کردند .

به گفته الشوربجی، برخی از دموکراتها مشکل را در تصمیم اجرای حمله می دانستند نه خود جنگ درحالی که شخصیتهای دیگر مانند هیلاری کلینتون نامزد انتخابات ریاست جمهوری آتی آمریکا، مشکل را دراستفاده نکردن بوش از ابزار و گزینه های دیگر قبل از به کارگیری گزینه نظامی می داند، اما بوش درسال 2003 از این ابزار برای حمله به عراق استفاده کرد.

از سوی دیگر باراک اوباما نامزد دیگر انتخابات ریاست جمهوری آمریکا به عنوان مخالف جنگ عراق، با تصمیم بوش در به راه انداختن این جنگ مخالف بود.

این نویسنده با اشاره به مشخص نبودن موضع "باراک اوباما" در برابر ایده استفاده از ابزارنظامی علیه کشورهای دیگر افزود: وی نه تنها با درخواست برای افزایش نیروهای آمریکایی درمنطقه موافق است، بلکه ازبرنامه سپرموشکی واشنگتن در خاورمیانه استقبال می کند و اخیرا برای همکاری با اسرائیل دراین زمینه ابراز تمایل کرد.

در ادامه این مقاله آمده است : به نظر می رسد دموکراتها نیز باید مانند جمهوریخواهان ازجنگ عراق درس عبرت بگیرند و حد و مرزی برای استفاده از ابزار نظامی وحشیانه قائل شوند.



این نویسنده مصری الاصل خاطر نشان کرد: البته ما هیچ فرق زیادی را در نوع سخنرانیهای دموکراتها و جمهوریخواهان درباره حوادث روز عراق نمی بینیم، زیرا دموکراتها نیز همانند جمهوریخواهان، عراقیها را به بهانه کمک نکردن به آنها مورد سرزنش قرار می دهند.

به گزارش مهر، در ادامه این مقاله آمده است : ژنرال پتریوس در سخنان خود در کنگره، به گونه ای سخن گفت که هیچ مسئولیتی را متوجه اشغالگران درقبال مردم عراق و آینده این کشور ندانست.

دموکراتها با ایده های بوش که برگرفته از ایده های نئومحافظه کاران کاخ سفید است، مخالف هستند، زیرا آنها نه تنها نمی توانند یک دیدگاه و استرات‍ژی کاملی را درباره آینده حضور آمریکا درعراق بدهند، بلکه آنها حتی نمی دانند چگونه با تمام مسائل مربوط به خاورمیانه برخورد کنند، بنابراین ایده هایی که آنها ارائه می دهند؛ تنها افکار و تاکتیکهایی مربوط به جزئیات امور است نه دیدگاههای کلان و دیدگاه سیاست خارجی آمریکا.

منار الشوربجی درپایان خاطرنشان کرد : آنچه مهم است تجدید نظرجدی و اساسی درتغییر ساختار فکری سیاست خارجی آمریکا است و تا زمانی که این بازنگری صورت نگیرد ؛احزاب در بین مردم آمریکا محبوبیت پیدا نخواهند کرد،بنابراین ما نباید انتظار داشته باشیم که سیاست خارجی آمریکا در سایه حکومت بوش تغییر کند.