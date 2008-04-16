نوجوانان فوتبال ایران تیم الشباب امارات را درهم شکستند

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال نوجوانان کشورمان که خود را برای حضور در مرحله نهایی مسابقات قهرمانی نوجوانان آسیا در ازبکستان آماده می شود، دوشنبه گذشته به منظور برپایی اردویی یک هفته ای با 23 بازیکن عازم امارات شده بود، عصر امروز در نخستین دیدار خود در شهر دبی مقابل ترکیبی از بازیکنان جوانان و امید باشگاه الشباب امارات به برتری پرگل 7 بر 1 دست یافت.

دراین دیدار که در زمین باشگاه الشباب امارات و زیر نوربرگزارشد ، برای تیم نوجوانان کشورمان کاوه رضایی (در دقایق 8 - پنالتی ، 51 و 74) ، علی عظیمی (دقایق 70 و 90)، علی سینا ربانی (43) علی حیدری (80) گلزنی کردند.



نیمه اول این دیدار با برتری 2 -1 به پایان رسید که تک گل تیم الشباب در دقیقه 10 وارد دروازه تیم کشورمان شد اما در نیمه دوم ملی پوشان نوجوان کشورمان با ارائه یک بازی تهاجمی 5 بار دروازه تیم الشباب را گشودند تا شکست سنگینی را به میزبان خود تحمیل کنند.

تیم نوجوانان کشورمان در دومین دیدارتدارکاتی خود روز جمعه برای دومین بار به مصاف باشگاه الشباب امارات می رود. مهدی محمدنبی دبیرکل فدراسیون فوتبال کشورمان میهمان ویژه این دیدار بود.

تیم فوتبال نوجوانان کشورمان در گروه A رقابت های قهرمانی نوجوانان آسیا با تیم های ازبکستان، بحرین و سنگاپورهمگروه است. مسابقات قهرمانی نوجوانان آسیا از روز 4 اکتبر (13 مهر) در تاشکند ازبکستان برگزار می شود.