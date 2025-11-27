به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المنار، روزنامه عبری «اسرائیل هیوم» در گزارشی اذعان کرد که یک سال پس از توقف جنگ با حزب الله لبنان، بازسازی در مناطق شمال فلسطین اشغالی به کندی پیش میرود و در حالی که کابینه نتانیاهو در حال تدوین برنامههای بلندمدت برای بازسازی است، تخمین زده میشود که حدود پنج سال طول بکشد تا به وضعیت قبل از جنگ بازگردد.
«اسرائیل هیوم» در ادامه گزارش خود افزود: در شهرک المطله (متولا)، ۵۲ درصد از ساکنان به خانه های خود بازگشتهاند. در شهرک المناره، نیمی از ساکنان هنوز برنگشتهاند و وضعیت در شهرک «شتولا» نیز مشابه است. در شهرکهایی مانند «ادمیت» و «مسکاف عام» نیز ۴۰ درصد و در شهرکی مثل کریات شمونه ۳۰ درصد از ساکنان به مناطق محل سکونت خود برنگشتهاند.
به گفته کارشناسان املاک و مستغلات در شهرک صهیونیستی کریات شمونه، حدود ۷۰۰ آپارتمان برای فروش در این شهرک وجود دارد و در وبسایتهای املاک و مستغلات، بیش از ۲۰۰ آگهی برای خانههای فروشی و تعداد مشابهی آپارتمان برای اجاره پیدا می شود.
در بخش دیگری از گزارش اسرائیل هیوم آمده است که در شهرک کریات شمونه، مغازهها در وضعیت اسفناکی قرار دارند و تقریباً ۴۰٪ از آنها هنوز باز نشدهاند و با عدم بازگشت هزاران نفر به شهر، بسیاری از کسانی که به سر کار خود بازگشتهاند در آستانه فروپاشی اقتصادی هستند.
