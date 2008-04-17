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۲۹ فروردین ۱۳۸۷، ۱۰:۰۹

امدادگران خراسان شمالی در 410 عملیات شرکت کردند

بجنورد - خبرگزاری مهر: مدیر کل جمعیت هلال احمر خراسان شمالی گفت: پارسال 410 مورد حادثه و سانحه در این استان به وقوع پیوست که جمعیت هلال احمر استان به آسیب دیدگان این حوادث امدادرسانی کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، علی منصوری شامگاه چهارشنبه در جمع خبرنگاران افزود: در این حوادث 571 نفر مجروح شدند و 251 واحد مسکونی خسارت دیده یا تخریب شدند.

وی با بیان اینکه تعداد تصادفات سال گذشته سه هزار مورد بود، اظهار داشت: هزار و 884 نفر در این تصادفات مورد معالجه سرپایی قرار گرفتند و 391 نفر به مراکز درمانی اعزام شدند.

منصوری خاطر نشان کرد: این سازمان پارسال 486 خانوار شامل دو هزار و 305 نفرحادثه دیده سوانح رامورد حمایت قرار داد.

وی تعداد چادرهای امدادی ارائه شده به آسیب دیدگان را 179 چادر عنوان کرد و گفت: در این حوادث 109 میلیون و 200 هزار ریال به 65 خانواده آسیب دیده کمک های نقدی بلا عوض اعطا شد.

وی از اعطای 833 میلیون ریال وام قرض الحسنه به نیازمندان خبر داد و تصریح کرد: این تسهیلات شامل شش مورد وام اشتغال و خودکفایی، 204 مورد وام درمان، دارو و تجهیزات، سه مورد وام ازدواج و 10 مورد وام دانشجویی است که به 246 نفر پرداخت شد.

علی منصوری خاطر نشان کرد: این سازمان سال گذشته دو مورد وام دیه به مبلغ 14 میلیون و 500 هزار ریال نیز پرداخت کرد.

وی با اشاره به خدمات حمایتی جمعیت هلال احمر به اقشار نیازمند گفت: بیش از 482 میلیون و 349 هزار ریال خدمات حمایتی پارسال به نیازمندان ارائه شده که این خدمات شامل 751 مورد هزینه درمان و 687 مورد کمک غیر نقدی بود.

وی هزینه های درمان را شامل هزینه های بیمارستانی، دارویی، تجهیزات پزشکی، فیزیوتراپی و کمکهای غیر نقدی را شامل توزیع انواع  مواد غذایی عنوان کرد.

مدیرکل جمعیت هلال احمر خراسان شمالی گفت: داروخانه های هلال احمر این استان پارسال برای 23 هزار و 65 نفر 21 هزار و 742 نسخه پیچیدند.

اکنون پنج هزار و 400 نفر عضو سازمان جمعیت هلال احمر خراسان شمالی هستند.     

کد مطلب 667019

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