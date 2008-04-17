امدادگران خراسان شمالی در 410 عملیات شرکت کردند

به گزارش خبرنگار مهر، علی منصوری شامگاه چهارشنبه در جمع خبرنگاران افزود: در این حوادث 571 نفر مجروح شدند و 251 واحد مسکونی خسارت دیده یا تخریب شدند.

وی با بیان اینکه تعداد تصادفات سال گذشته سه هزار مورد بود، اظهار داشت: هزار و 884 نفر در این تصادفات مورد معالجه سرپایی قرار گرفتند و 391 نفر به مراکز درمانی اعزام شدند.

منصوری خاطر نشان کرد: این سازمان پارسال 486 خانوار شامل دو هزار و 305 نفرحادثه دیده سوانح رامورد حمایت قرار داد.

وی تعداد چادرهای امدادی ارائه شده به آسیب دیدگان را 179 چادر عنوان کرد و گفت: در این حوادث 109 میلیون و 200 هزار ریال به 65 خانواده آسیب دیده کمک های نقدی بلا عوض اعطا شد.

وی از اعطای 833 میلیون ریال وام قرض الحسنه به نیازمندان خبر داد و تصریح کرد: این تسهیلات شامل شش مورد وام اشتغال و خودکفایی، 204 مورد وام درمان، دارو و تجهیزات، سه مورد وام ازدواج و 10 مورد وام دانشجویی است که به 246 نفر پرداخت شد.

علی منصوری خاطر نشان کرد: این سازمان سال گذشته دو مورد وام دیه به مبلغ 14 میلیون و 500 هزار ریال نیز پرداخت کرد.

وی با اشاره به خدمات حمایتی جمعیت هلال احمر به اقشار نیازمند گفت: بیش از 482 میلیون و 349 هزار ریال خدمات حمایتی پارسال به نیازمندان ارائه شده که این خدمات شامل 751 مورد هزینه درمان و 687 مورد کمک غیر نقدی بود.

وی هزینه های درمان را شامل هزینه های بیمارستانی، دارویی، تجهیزات پزشکی، فیزیوتراپی و کمکهای غیر نقدی را شامل توزیع انواع مواد غذایی عنوان کرد.

مدیرکل جمعیت هلال احمر خراسان شمالی گفت: داروخانه های هلال احمر این استان پارسال برای 23 هزار و 65 نفر 21 هزار و 742 نسخه پیچیدند.

اکنون پنج هزار و 400 نفر عضو سازمان جمعیت هلال احمر خراسان شمالی هستند.