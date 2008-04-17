عناوین مهمترین اخبار جهان از شب گذشته تا کنون

-"باراک اوباما" و "هیلاری کلینتون" دو نامزد دموکرات انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در مناظره تلویزیونی به زعم خود درباره دفاع از رژیم صهیونیستی دربرابر هرگونه حمله ای ازسوی ایران اعلام تعهد کردند.

-"بان کی مون" دبیرکل سازمان ملل متحد نگرانی شدید خود را از اوضاع غزه ابراز کرد.

-"کاندولیزا رایس" وزیر امورخارجه آمریکا در گفتگوی تلفنی با همتای چینی خود درباره اوضاع تبت و برنامه هسته ای ایران رایزنی کرد.

-"ابومازن" رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین سفر سه روزه خود را به مسکو از روزگذشته آغاز کرد.

-"عبدالله دوم" شاه اردن با "عبدالله بن عبدالعزیز" پادشاه عربستان در ریاض درباره تلاشها برای برقراری صلح درخاورمیانه مذاکره کرد.

- منطقه جنوب سودان اعلام کرد که هرگز نتایج همه پرسی ملی در سودان را به رسمیت نخواهد شناخت.

- ولادیمیرپوتین رئیس جمهوری روسیه درآخرین روزهای حضور خود در کرملین، وارد لیبی شد.

- ناتو از روسیه خواست تا از دست تصمیمات خود مبنی بر تقویت همکاری ها با آبخازیا و اوستیای جنوبی بر دارد.

-خشونت و درگیری های سیاسی در زیمبابوه رو به افزایش است و بان کی مون دبیرکل سازمان ملل متحد هم خواستار اقدامی قاطعانه دراین زمینه شد.

- آمار شهدای ناشی از حملات مستمر ارتش رژیم صهیونیستی به نوارغزه به 20 شهید و دهها زخمی رسید.