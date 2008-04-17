اختلاف نظر درباره سطح مذاکرات با ایران /حمایت کامل از اسرائیل

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، "باراک اوباما" در مناظره تلویزیونی با "هیلاری کلینتون" دیگر رقیب دموکرات خود در فیلادلفیا خواستار گفتگوی مستقیم آمریکا با رهبران ارشد ایران برای حل موضوع هسته ای ایران و اختلاف واشنگتن- تهران در ارتباط با این موضوع شد.

وی گفت : باید با ایران از شیوه تنبیه و تشویق(هویج و چماق) استفاده کرد و درعین حال آنها باید بدانند که من هیچ گزینه ای را برای مقابله با دستیابی و استفاده از تسلیحات هسته ای از سوی تهران کنار نخواهم گذاشت.

در این مناظره هیلاری کلینتون نیز ضمن مخالفت با حقوق مشروع هسته ای ایران وغیر قابل قبول دانستن آن اظهار داشت : آمریکا مسیر حرکت به سمت دیپلماسی را آن هم در سطح پایین تر از آن چیزی که اوباما در نظر دارد در قبال ایران آغاز کرده است.

همچنین هر دو سناتور که تلاشهای زیادی برای جلب آرای یهودیان در آمریکا به عمل می آورند؛ حمایت قاطع خود را از رژیم صهیونیستی در برابر هرگونه اقدام احتمالی ایران به زعم خود اعلام کردند.

روز گذشته اوباما در دیدار با جامعه یهودیان فیلادلفیا حمایت خود را از رژیم اشغالگر اسرائیل اعلام کرد.

این دو سناتورهمچنین ایران را تهدید کردند در صورتی که به زعم آنها، به اسرائیل و یا طرفی که تحت چترحمایتی آمریکا قرار دارد حمله کند، با اقدام تلافی جویانه سختی روبرو خواهد شد.



کلینتون سیاست جرج بوش رئیس جمهوری آمریکا در برابر ایران را شکست خورده دانست، اوباما نیز به زعم خود ادعا کرد که حمله ایران به اسرائیل، حمله علیه قوی ترین متحد آمریکا در منطقه خواهد بود.

به گزارش مهر، این روزها طرح تئوری گفتگو با ایران به عنوان یک برگ برنده در تبلیغات انتخاباتی بین نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری این کشور و سرشناسان حزبی تبدیل شده است.

در چند روز اخیر افراد و مقامهای سیاسی سرشناسی در آمریکا خواستار گفتگو با ایران شده اند؛ از جمله اینکه،رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا در اظهاراتی که نشان دهنده اعتراف وی به ناکارامدی سیاستهای خصمانه این کشور در برابر جمهوری اسلامی ایران است،خواستار باز شدن کانالی برای گفتگو با کشورمان شد.

افزایش درخواست مقامهای نظامی و سیاسی آمریکا برای گفتگو با جمهوری اسلامی ایران، نشان دهنده مخالفت آنها با رویکرد خصمانه کاخ سفید و از سوی دیگر نشانه اعتراف آنها به ناکارامدی این رویکرد است.