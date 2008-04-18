ادامه خلاء سیاسی به سبب انحصارطلبی 14 مارس و کارشکنی آمریکا و متحدان

به گزارش خبرگزاری مهر، لبنان از24 نوامبر سال 2007(سوم آذر 86) پس ازبه پایان رسیدن دوره ریاست جمهوری امیل لحود، همچنان با خلاء ریاست جمهوری روبرو است.



بیست و پنجم سپتامبر 2007 (سوم مهر 86 ) آغاز زمان انتخاب رئیس جمهوری جدید لبنان بود و دوره ریاست جمهوری امیل لحود رئیس جمهوری لبنان 24 نوامبر(سوم آذر86) به پایان رسید.

لحود بیست وچهارم نوامبرسال 1998 به مدت 6 سال به عنوان رئیس جمهوری لبنان برگزیده شد که مجلس این کشور پس ازاتمام این دوره، وی را سه سال دیگر در این سمت ابقا کرد.

نشست انتخاب رئیس جمهوری لبنان به علت به حد نصاب نرسیدن نمایندگان(عدم حضور دوسوم نمایندگان) تا کنون هفده بار به تعویق افتاده است و نشست بعدی پارلمان لبنان به ساعت 12 روز سه شنبه 22 آوریل (سوم اردیبهشت) موکول شده است.

تعداد نمایندگان مجلس لبنان 128 نفر است که دوسوم آن(حد نصاب لازم برای تشکیل جلسه انتخاب رئیس جمهور) 86 نفر است.

موافقان تشکیل دولت وحدت ملی معتقدند که برای انتخاب رئیس جمهور باید حد نصاب دوسوم را در نظر گرفت، اما جناح اکثریت در پارلمان لبنان موسوم به 14 مارس، بر این باور است که حد نصاب دوسوم برای انتخاب رئیس جمهور تا10 روز پایانی مهلت قانونی برای انتخاب رئیس جمهور صحیح است و پس از آن در 10 روز پایانی؛ رئیس جمهور می تواند بر اساس اکثریت مطلق(رای جناح اکثریت یعنی حد نصاب نصف به علاوه یک) انتخاب شود.



از سوی دیگر، اتحادیه عرب عصر روز شنبه (15 دی سال گذشته) با ارائه یک طرح کاری خواستار برگزاری فوری نشست پارلمان لبنان برای انتخاب میشل سلیمان فرمانده ارتش این کشور به عنوان رئیس جمهور و تشکیل دولت وحدت ملی و نیز تدوین قانون جدید انتخابات لبنان بلافاصله پس از انتخاب رئیس جمهور و تشکیل دولت وحدت ملی شد.

نبیه بری رئیس مجلس نمایندگان لبنان و از رهبران گروههای مخالف دولت اخیرا اعلام کرد که برای از سرگیری گفتگوی داخلی درباره مسئله تشکیل دولت وحدت ملی و قانون انتخابات جدید این کشورتلاش و رایزنی خواهد کرد و این کار را با سفر منطقه ای خود آغاز کرد،اما فواد سنیوره نخست وزیر لبنان دعوت بری برای از سرگیری گفتگوی داخلی میان لبنانی ها به منظور حل بحران سیاسی موجود را نپذیرفت.

سنیوره که از سران گروه حاکم موسوم به نیروهای 14مارس به حساب می آید، گفت: هم اکنون راهی برای حل بحران لبنان از طریق گفتگو وجود ندارد.



گروه بین الملل خبرگزاری مهر برای بررسی بحران سیاسی لبنان و دورنمای آن، میزگردی با حضور کارشناسان مسائل خاورمیانه برگزار کرد؛ "ابویاسرعادل عون" رئیس دفتر جنبش "امل" لبنان در تهران(نبیه بری رئیس مجلس لبنان، ریاست جنبش امل را نیز به عهده دارد)، "حسن هانی زاده" و "محمد علی مهتدی" از کارشناسان مسائل خاورمیانه به سئوالات مختلفی در این باره پاسخ دادند.



1- دلایل شکل گیری بحران لبنان



"ابو یاسرعادل عون" در میزگرد "بررسی بحران سیاسی لبنان و دورنمای آن" ابتدا به جنگ 33 روزه رژیم صهیونیستی در سال 2006 میلادی علیه لبنان و شکست مفتضحانه این رژیم و پیروزی مقاومت اسلامی اشاره کرد و گفت : تجاوز سال 2006 میلادی با طراحی آمریکا و رژیم اسرائیل صورت گرفت و واشنگتن و تل آویو گفتند که برای اولین بار از حمایت برخی اعراب برخوردار شده اند، اما مقاومت لبنان 33 روز در برابر این تجاوز پایداری و استقامت کرد تا جایی که با گذشت یک هفته از جنگ تلاش کردند که آن را متوقف کنند و این جنگ در نهایت با پیروزی مقاومت همراه بود.



وی سپس به ایجاد شدن دو محور در منطقه خاورمیانه اشاره کرد و گفت: نخستین محور، محور شرارت به رهبری آمریکا و رژیم اسرائیل و حمایت برخی کشورهای به اصطلاح خود میانه روی عرب شامل عربستان، مصر و اردن به همراه تشکیلات خودگردان فلسطین به ریاست ابومازن و گروه حاکم برلبنان موسوم به نیروهای 14 مارس است که هریک اهداف خود را دنبال می کنند.

عادل عون افزود : آمریکا می خواهد بر منطقه خاورمیانه سلطه یابد و طرح موسوم به خاورمیانه جدید خود را اجرا کند که هدف از آن گسستن منطقه و تبدیل کردن آن به کشورهای کوچک طایفه ای و عادی سازی روابط آنها با رژیم اسرائیل و کنترل بر منابع، امکانات و ثروتهای کشورهای عربی است.



وی همچنین به اهداف و دسیسه های رژیم صهیونیستی در منطقه اشاره کرد و گفت: رژیم اسرائیل می خواهد با اجرای دسیسه های خود به یهودی سازی فلسطین اقدام کند و این رژیم حتی به وجود یک کشور کوچک فلسطینی با هر شکل و ساختارو حجمی اعتقاد ندارد و خواهان از بین بردن مقاومت و اسکان مردم فلسطین در منطقه سینای مصر با رضایت اعراب است.



عادل عون همچنین به اهداف عربستان، اردن و تشکیلات خودگردان فلسطین برای حفظ نظام ها و صندلی های قدرت خود اشاره کرد.



رئیس دفتر جنبش امل در تهران دومین محور را محور مقاومت، پایداری و مقابله با سلطه طلبی غرب و در صدر آن آمریکا و محور خیر و خوبی برای منطقه متشکل از ایران، سوریه، مقاومت اسلامی در لبنان و فلسطین عنوان کرد و گفت : سوریه می خواهد تا نوک پیکان مقابله با زورگویی رژیم اسرائیل باشد و از مقاومت در لبنان و فلسطین حمایت کند و برای بازپس گیری جولان اشغالی خود از دست رژیم صهیونیستی کار می کند.



وی افزود: مقاومت و هم پیمانان آن می خواهند که لبنان همچنان در دایره مبارزه اعراب با رژیم صهیونیستی باقی بماند و نوک پیکان برای مقابله با هرگونه تجاوزگری این رژیم باشد و از مقاومت فلسطین حمایت و در مسیر بازپس گیری کشتزارهای اشغالی شبعا و منطقه کفرشوبای لبنان از چنگال رژیم صهیونیستی و آزاد سازی اسیران لبنانی از زندانهای این رژیم گام بردارد.

وی همچنین به ترور عماد مغنیه از فرماندهان بلندپایه حزب الله لبنان به دست رژیم صهیونیستی در شهر دمشق پایتخت سوریه اشاره کرد و گفت: شهادت مغنیه تغییری جدی در وضعیت لبنان ایجاد کرد.



رئیس دفتر سیاسی جنبش امل در تهران همچنین به مانور نظامی گسترده اخیر رژیم صهیونیستی در فلسطین اشغالی اشاره کرد و آن را نشان از وضعیت روانی غیرطبیعی این رژیم دانست و گفت که صهیونیست ها بعد از شهادت عماد مغنیه و هراس از پاسخ دردناک مقاومت - همانطور که سید حسن نصرالله دبیرکل حزب الله وعده داده است- دچار حالت هیستری شده است.



حسن هانی زاده کارشناس مسائل خاورمیانه در این زمینه گفت : بحران لبنان پس از ترور دردناک رفیق الحریری نخست وزیر اسبق این کشور آغاز شد؛ هم آمریکا و هم کشورهای غربی و عربی و همچنین برخی جریانهای سیاسی غیر همسو با مقاومت لبنان تلاش کردند تا از موضوع ترور حریری برای دستیابی به اهداف خود و کشاندن پای آمریکا و غرب به لبنان بهره برداری کنند.

وی افزود : خروج شش وزیر از کابینه سنیوره در اعتراض به عملکرد وی، وضعیت سیاسی لبنان را پیچیده تر کرد، زیرا با خروج این گروه از وزیران، دولت فواد سنیوره بر اساس قانون اساسی لبنان، نباید تصمیمات مهمی در کابینه اتخاذ کند، اما وی تصمیماتی در سطح داخلی، منطقه ای و بین المللی اتخاذ کرد که با روح وفاق ملی و توافقنامه طایف مغایرت داشت، جمع آوری کمک 11 میلیارد دلاری برای بازسازی لبنان، و هزینه کردن مشکوک این مبلغ، در واقع اعتراض گروههای مخالف دولت وی را به دنبال داشت و سنیوره به جای تقسیم عادلانه کمکهای جهانی به همه مناطق آسیب دیده از جنگ در لبنان، این کمکها را به امور دیگری اختصاص داد.

هانی زاده خاطر نشان کرد : از سویی دیگر، جریان 14 مارس تلاش کرد وضعیت فعلی لبنان را حفظ کند و از انتخاب یک رئیس جمهوری توافقی که مورد قبول همه طیفهای سیاسی لبنان باشد، جلوگیری نماید، بنابراین با وجود توافق هر دو جریان برای انتخاب ژنرال میشل سلیمان، فرمانده کل ارتش لبنان به عنوان رئیس جمهور، جریان 14 مارس هر بار با قرار دادن پیش شرطهایی، انتخاب رئیس جمهوری را به تعویق انداخته است.

2- دلایل مخالفت سنیوره با ابتکار نبیه بری



رئیس دفتر سیاسی جنبش امل درباره مخالفت اخیر سنیوره با دعوت رئیس مجلس نمایندگان لبنان برای از سرگیری گفتگوهای داخلی میان گروههای لبنانی درباره دو موضوع تشکیل دولت وحدت ملی و قانون جدید انتخابات به منظور کمک به حل بحران سیاسی این کشور خاطرنشان کرد: سران گروه حاکم در گذشته ابراز امیدواری می کردند که نبیه بری جلسات گفتگو میان گروهها را برگزار و مدیریت کند، اما هم اکنون با این امر مخالفت می کنند که این مخالف سنیوره ناشی از فشار آمریکا بر وی است، زیرا واشنگتن خواهان دستیابی لبنانی ها به راه حلی نیست با آنکه میان لبنانی ها نکات مشترک مورد توافق زیادی وجود دارد و می خواهد از ادامه بحران به نفع خود بهره برداری کند.



وی افزود : موضع سنیوره و گروه حاکم به طورکلی تعجب آور نیست، زیرا همانند گفته سلیم الحص نخست وزیرپیشین لبنان، کسی که با طرح نبیه بری در از سرگیری گفتگوی داخلی مخالفت می کند، این تصمیم را براساس تمایلات خارجی می گیرد یا خواهان راه حل نیست.

عادل عون گفت : ائتلاف گروههای مخالفت در بیانیه خود آورده اند که سفر دوره ای کنونی فواد سنیوره برای نشان دادن اختلافات در لبنان است.این درحالی است که طرح نبیه بری برای از سرگیری گفتگوها در حمایت از توافق داخلی و تایید طرح کاری اتحادیه عرب ومصوبات آن است.

رئیس دفتر جنبش امل لبنان در تهران افزود : سنیوره پس از اینکه تایید آمریکا و اروپا و اکثریت کشورهای عربی به ویژه کشورهای به اصطلاح میانه رو شامل مصر، عربستان و اردن را احساس کرده است، بر تکروی و سلطه طلبی و مخالفت با مشارکت دیگران در قدرت در لبنان اصرار می ورزد و به فاکتور زمان و این مسئله که تغییراتی به زودی در منطقه ایجاد خواهد شد، دل بسته است که این امر را حضور ناوهای آمریکا در مقابل سواحل لبنان در دریای مدیترانه و آمادگی نظامی اسرائیل و رزمایش بزرگ این رژیم که اولین نوع خود در تاریخ ایجاد این رژیم جعلی، غاصب و اشغالگر در سرزمین فلسطین تایید می کند.



وی گفت : جای شگفتی است که سنیوره و جریان حاکم، همه طرح های گفتگوی داخلی و مشورتی نبیه بری رئیس مجلس لبنان را در گذشته تایید می کردند و بری را به عنوان داور می دانستند و و مدیریت وی را قبول داشتند، اما هم اکنون نبیه بری رئیس مجلس و رئیس جنبش امل و هم پیمان حزب الله و از رهبران گروههای مخالف را برای مدیریت گفتگوهای داخلی دارای صلاحیت نمی دانند.

عادل عون افزود : سنیوره و جریان حاکم می گویند که باید در انتخاب میشل سلیمان رئیس جمهور توافقی تسریع ایجاد کرد و می خواهند که گفتگو از کاخ بعبدا و نه مجلس آغاز شود درحالی که این مسائل به منزله فرار جریان حاکم از توافق درباره تشکیل دولت وحدت ملی و قانون جدید انتخابات مورد رضایت همگان است.

عادل عون به تشریح اهداف سفر دوره ای نبیه بری رئیس مجلس نمایندگان لبنان و همچنین سفر دوره ای همزمان فواد سنیوره نخست وزیر لبنان به برخی کشورها پرداخت و گفت: هدف سنیوره از سفر به کشورها برای القا کردن این مسئله است که امکان حل بحران لبنان وجود ندارد تا از این طریق در راس دولت غیرقانونی و نامشروع خود باقی بماند و بار دیگر انتخابات آتی مجلس نمایندگان براساس قانون انتخابات کنونی برگزار و گروه حاکم دگر بار اکثریت را در مجلس تصاحب کند.



وی افزود: اما هدف رئیس مجلس نمایندگان لبنان در راستای حل بحران،اتحاد و انسجام و تقویت وحدت داخلی و سروسامان دادن به اوضاع این کشور است و وی سفرش بر این نکته تاکید دارد که راه حل در تفاهم میان کشورهای عربی است و اختلافی طایفه ای یا مذهبی در لبنان وجود ندارد، بلکه ریشه اختلافات صرفا سیاسی است .



وی همچنین بر حمایت از طرح کاری اتحادیه عرب برای حل بحران سیاسی لبنان تاکید کرد و آن را در چارچوبی برای تقویت وحدت لبنان دانست.

"محمد علی مهتدی" کارشناس مسائل خاورمیانه درباره دلایل مخالفت فؤاد سنیوره نخست وزیر لبنان با طرحهای ابتکاری "نبیه بری" رئیس پارلمان این کشور برای حل بحران سیاسی لبنان اظهارداشت: به نظر می رسد جریان حاکم در لبنان موسوم به 14 مارس تحت فشار آمریکا و عربستان سعودی نمی خواهد مسئله بحران لبنان از راه تفاهم حل و فصل شود، زیرا آمریکا، رژیم صهیونیستی وعربستان سعودی هدفی را که در جنگ 33 روزه نتوانستند از راه نظامی محقق کنند، سعی می کنند از راه فشار سیاسی به هدف خود دست یابند و آن هدف جلوگیری از نفوذ ایران و سوریه در لبنان، خلع مقاومت و قرار دادن لبنان در آغوش پیمان ناتو است به گونه ای که این کشورها در سطح بین المللی بر لبنان تسلط داشته باشند و در سطح منطقه ای نیز که سوریه بر منطقه تسلط داشت؛ این نقش از این پس به عربستان سعودی داده شود.



وی در ادامه گفت: مخالفان سنیوره تاکنون هر امتیازی را که برای حل بحران لبنان ارائه داده اند با مخالفت جریان حاکم در لبنان رو به رو شده است.



حسن هانی زاده دیگر کاشناس مسائل خاورمیانه نیز در این رابطه تصریح کرد: نبیه بری در جریان سفر به قاهره اعتقاد دارد راه حل بحران لبنان باید در چارچوب کشورهای عربی و جغرافیایی لبنان حل و فصل شود.



وی با اشاره به طرح کاری اتحادیه عرب که با مخالفت و کارشکنیهای جریان 14 مارس و برخی کشورهای عربی روبرو شد؛ اظهار داشت : هر راه حل عربی را که بخواهیم در نظر بگیریم یکسری رقابت بین سه کشور مهم منطقه یعنی عربستان و مصر، عربستان و سوریه، مصر و عربستان و مصر و سوریه وجود دارد. در واقع تقابل ضربدری بین این سه کشور سبب شده هر کدام اگر بخواهند این طرح عربی را به نفع جهان عرب تمام کنند،



3- تلاشها برای بین المللی کردن بحران

عادل عون نماینده جنبش امل لبنان، هدف جریان حاکم بر لبنان موسوم به 14 مارس را تلاش برای بین المللی کردن بحران انتخاب رئیس جمهوری لبنان به سبب همسویی آنها با آمریکا و متحدان اروپایی و عربی این کشور دانست؛ در حالی که گروههای مخالف دولت سنیوره بر ضرورت حل بحران لبنان در داخل کشور از راه تفاهم و بدون دخالتهای منطقه ای و فرامنطقه ای تاکید می کنند و به شدت در برابر بین المللی کردن بحران مقاومت می کنند.

هانی زده نیز در این باره گفت : نبیه بری رئیس پارلمان لبنان تلاش می کند پیش از فرارسیدن تابستان، بحران لبنان حل و فصل شود این در حالی است که برخی کشورهای عربی همچون عربستان سعودی تلاش می کنند سوریه را از تاثیرگذاری بر انتخابات لبنان دور کنند،بنابراین می بینیم یکسری رفت و آمدهای سیاسی و امنیتی فشرده میان میان مصر و عربستان صورت می گیرد و بعد از آن سنیوره به کشورهای عربی سفر و تلاش می کند سفرهای بری را با شکست روبرو کند.





هانی زاده در ادامه گفت: سنیوره تلاش می کند از متغیرهای منطقه ای و بین المللی برای بقای حکومت خویش استفاده کند، بنابراین می بینیم نخست وزیر لبنان در پی سفر نبیه بری به کشورهای منطقه، وی نیز سفر به برخی کشورهای عربی را آغاز می کند.



وی ضمن توصیف سفرهای بری و سنیوره به تلاش خیر و شر گفت : بری تلاش می کند بحران لبنان را در چارچوب وفاق ملی و سنیوره سعی دارد از طریق بین المللی کردن آن، بحران لبنان را حل کند.



مهتدی نیز تصریح کرد : جریان حاکم بر لبنان نمی خواهد بحران این کشور حل وفصل شود و این جناح برای حل بحران اراده ای از خود ندارد و تحت فشارهای خارجی است.

وی افزود : 14 مارس تحت فشار آمریکا و عربستان سعودی با حل بحران لبنان از راه تفاهم گروههای سیاسی مخالفت می کند،زیرا آمریکا و متحدانش در دستیابی به اهدافشان در جنگ 33 روزه تابستان 2006 ناکام ماندند و تلاش می کنند از طریق بین المللی کردن بحران سیاسی لبنان، به اهداف خود دست یابند.



4- آمریکا مانع اصلی حل بحران

عادل عون نماینده جنبش امل لبنان در ایران به حمایت همه جانبه آمریکا از جریان حاکم بر لبنان موسوم به 14 مارس اشاره کرد و گفت : آمریکا از دولت نامشروع و غیرقانونی سنیوره با همه امکانات خود حمایت می کند و علت مخالفت سنیوره با درخواست نبیه بری برای گفتگو نیز به سبب همین حمایتهاست .

وی افزود: آمریکا خواهان رسیدن لبنانی ها به هیچ گونه راه حلی نیست و معتقد است که باید از دولت سنیوره و شخص وی که از نظر خود آنها قانونی به حساب می آید، دائما حمایت کرد.



رئیس دفتر سیاسی جنبش امل در تهران همچنین به سخنان اخیر وزیر امور خارجه آمریکا اشاره کرد که گفته بود انتخاب رئیس جمهوری لبنان ضرورتی ندارد و باقی ماندن این وضعیت بسیار مهمتر از آن است که یکی از دو طرف، گامی برای حل بحران لبنان بردارند، زیرا کناره گیری سنیوره به معنای پایان مداخله سیاسی و نظامی آمریکا خواهد بود و آنچه رایس از لبنان به عنوان دروازه ای برای طرح خاورمیانه بزرگ آمریکا یاد می کرد، از بین خواهد رفت .

حسن هانی زاده کارشناس مسائل خاورمیانه درباره علت مخالفت آمریکا با حل بحران لبنان گفت : هدف آمریکا این است که محور تهران- دمشق و بیروت قطع شود و یک محور جدید با حمایت آمریکا، کارگردانی رژیم صهیونیستی و حضور برخی کشورهای عربی منطقه به ویژه مصر، عربستان سعودی و اردن تشکیل شود.

محمد علی مهتدی نیز اظهار داشت : لبنانی ها تلاش بسیاری کردند که بحران سیاسی کشورشان را منطقه ای نکنند، اما آمریکا مانع از این مسئله شد و همچنان با هرگونه تلاش و طرحی برای خارج کردن لبنان از بن بست سیاسی موجود مخالفت می کند.